Drie minderjarige Drenten aangehouden voor opruiing

De politie heeft gisteren drie minderjarigen uit Drenthe aangehouden voor opruiing via social media. Ze riepen op om te gaan rellen in onder meer Emmen, Assen en Beilen, dat meldt de politie op hun website.

Er gonsden al geruchten over eventuele Drentse rellen de komende dagen. Dit naar het voorbeeld van de ongeregeldheden die de afgelopen dagen plaatsvonden in verschillende plaatsen in Nederland. Vooralsnog is het in onze provincie rustig.

De politie geeft aan intensief te speuren naar mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Daaronder valt ook opruiing: het al dan niet aanzetten tot strafbare feiten via bijvoorbeeld social media. Op de website van de politie is meer informatie te vinden over de maatregelen.

Eerder liet voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen, Marco Out, al weten klaar te zijn voor stevig ingrijpen. Volgens de voorzitter zijn meerdere scenario's uitgewerkt, van klein tot ernstig: "Wat we in andere steden hebben gezien, is dat de burgemeester een noodbevel heeft moeten geven. Ook wij zijn daarop voorbereid."

