Go Sharing zet honderd elektrische deelscooters neer in Assen

Honderd scooters staan sinds vandaag in Assen (Rechten: Go Sharing)

Het deelscooterbedrijf Go Sharing heeft honderd elektrische scooters geplaatst in Assen. Het is de eerste plek in Drenthe waar de deelscooters zijn geplaatst.

Na registratie in de app kan iedereen met een rijbewijs 24 uur per dag gebruik maken van de scooters. Gebruikers betalen per minuut.

Groene zones

In de gemeente Assen zijn zones aangewezen waar de scooters mogen rijden en worden neergezet. Parkeren mag nu in aangewezen delen van het centrum en van de wijken Marsdijk, Kloosterveen, De Lariks, Noorderpark en Assen-Oost. Er is een parkeerverbod in het stationsgebied en in het hart van de stad, zoals het Koopmansplein en winkelcentrum Triade. Op alle andere plekken mag de scooter wel kort tegen betaling neergezet worden, maar de gebruiker moet de scooter uiteindelijk wel verplaatsen naar een groene zone.

Go Sharing zegt met de scooters 'een gedragsverandering' teweeg te willen brengen. "Van iedereen een eigen voertuig naar gebruik wanneer je het nodig hebt. Zo zorgen we samen met onze gebruikers voor minder verkeersopstoppingen en het terugdringen van de ruimtebesteding voor parkeerplaatsen", zegt CEO Raymon Pouwels.

Scooters in Eelderwolde

Het is niet voor het eerst dat er deelscooters in Drenthe rijden. In Eelderwolde rijden ze al een poosje, maar die scooters horen bij de stad Groningen die dichtbij ligt. De gemeente Tynaarlo wist aanvankelijk van niets. Deelscooterbedrijven hebben namelijk geen vergunning nodig wanneer die plicht voor deelvoertuigen niet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Tynaarlo heeft zich inmiddels verzoend met twee deelscooterbedrijven.

Vanuit Eelderwolde maar ook Groningen komen gemengde reacties op de deelscooters. Uit een enquête van RTV Noord bleek dat veel mensen zich ergeren aan het kriskras neerzetten van de scooters door gebruikers. Soms staan de voertuigen midden op de stoep geparkeerd.

Go Sharing probeert dat tegen te gaan door mensen te verplichten een foto te maken van de scooter wanneer deze geparkeerd is. "Parkeren mensen de scooters niet goed, dan krijgen ze eerst een waarschuwing. Gebeurt het vaker, dan kunnen andere sancties volgen, tot uiteindelijk een verbod op het gebruik van de scooters", zegt een woordvoerder.