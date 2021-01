MHBOS: Sportcommentator Herbert Dijkstra: 'Je moet je kop kunnen houden'

Waar het voor hem ooit begon met een cassetterecordertje bij Radio Drenthe, is hij dertig jaar later van alle technische gemakken voorzien: "Dit is hem. Meer dan dertig jaar oud. Hij doet het nog. Wat heb ik dit ding veel met me mee gezeuld."

Smeets' wijze lessen

Dijkstra vertelt in Met Het Bord Op Schoot hoe het commentaarvak volgens hem in elkaar steekt: "Veel is hetzelfde gebleven. Ik heb bijvoorbeeld veel plakboeken." Dat leert hij van zijn 'oude nestor', Mart Smeets: "Ik heb natuurlijk jarenlang naast hem gezeten tijdens de Tour de France. Hij deed alles met een Prittstiftje en plakboeken. Het voordeel daarvan is dat je ook meteen een naslagwerk hebt voor het jaar erop."

Met andere zaken bezig zijn tijdens het geven van commentaar werkt volgens de oude rot in het vak niet: "Dat is ook een wijze les die ik heb geleerd van Smeets. Kijk gewoon wat er gebeurt. En daar heeft hij gelijk in. Daar gaat het namelijk om."

Vakjargonvalkuil

De geboren Smildeger kent zelf ook een succesvolle schaatscarrière. Zo staat hij voorovergebogen aan de streep op de Olympsiche Spelen van 1988. Dat hij zelf op niveau heeft geschaatst en gefietst, ziet hij als voordeel. Toch is het oppassen geblazen voor de vakjargonvalkuil: "Je hoeft het niet te vermijden, maar je hoeft ook niet altijd alles maar uit te leggen. Dan doe je de kenners tekort."

Een commentator is op een constante zoektocht naar de juiste balans, vertelt Dijkstra: "Je komt er ook achter dat je dat nooit goed doet." Wanneer voor een commentator spreken zilver is en zwijgen goud kan hij dan ook niet zeggen: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat heel lastig vind. Je praat eerder te veel dan te weinig en dat is me ook wel ingeprent. Je hebt altijd behoorlijk snel het gevoel dat er stiltes vallen, maar dat is niet zo. Wat is er heerlijker dan een helikoptergeluid boven een peloton?" Het is een kwestie van leren. De belangrijkste les: "Je kop houden."

W.A. van Buuren

Zijn elfde en dertiende plek op de spelen in Calgary van 1988 zijn niet het enige wat hij zich herinnert als hij terugdenkt aan zijn tijd als topschaatser. Hij deelt tijdens het toernooi een kamer met Hein Vergeer. Op een ochtend werkt Dijkstra samen met zijn trainingsmaatjes en coach Henk Germsen een training af.

Na een wandeling richting de Olympische appartementen staat hij goed en wel onder de douche als er op de deur wordt geklopt. Zijn kamergenoot zal de sleutel wel zijn vergeten en dus slingert een in adamskostuum verkerende Dijkstra de deur open, maar het is niet een vergeetachtige Vergeer die in de deurpost staat. Het is een lachende prins Willem-Alexander. "Dat was lachen natuurlijk."

Bekijk hier aflevering 11 van Met Het Bord Op Schoot.

Lees ook: