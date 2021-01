Bewoner kliniek in Beilen verdacht van poging moord op medewerker

Een 53-jarige bewoner van GGZ-kliniek Duurzaam Verblijf in Beilen is in oktober afgelopen jaar opgepakt, nadat hij een medewerker probeerde neer te steken. Kort daarvoor zou hij een vrouwelijke collega van het slachtoffer hebben geslagen. De man wordt verdacht van poging tot moord en mishandeling.

Dat bleek vanmiddag tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Assen. De zaak kan nog niet inhoudelijk behandeld worden, omdat de verdachte eerst geestelijk moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar is momenteel een wachttijd van twaalf tot vijftien weken.

Bewoners uit de Randstad

Duurzaam Verblijf is een kliniek in Beilen waar drugsverslaafde mensen met psychische problemen uit de Randstad worden opgevangen. De man zat daar met een zogenoemde rechterlijke machtiging, niet omdat hij iets strafbaars had gedaan. Hoe lang hij er al woonde, kon zijn advocaat Meindert Doornbos vanmiddag niet zeggen.

Wat de aanleiding voor het geweld op 19 oktober was, werd tijdens de korte zitting niet besproken. Volgens Doornbos viel zijn cliënt eerst de vrouwelijke medewerkster aan. Zij kreeg meerdere vuistslagen. Toen een collega haar wilde helpen, pakte de verdachte een mes en probeerde op hem in te steken. Het mes raakte de medewerker uiteindelijk niet, maar ketste af op zijn alarmpieper, waarna het afbrak.

'Ik ben niet gek'

De verdachte blijft vastzitten in afwachting van opname in het Pieter Baan Centrum. "Ik vind niet dat ik daar naartoe hoef, want ik ben niet gek, niet psychotisch en ook niet agressief", reageerde hij vanuit de gevangenis in Zwolle, waar hij zitting via een videoverbinding volgde. In april is de volgende zitting. Ook dan kan de zaak nog niet worden behandeld.