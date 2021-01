Drents Dierentehuis bezorgd over komende maanden

"Het is bekend dat er momenteel heel veel vraag is naar honden", zegt Alwin Tol. "We zien helaas al dat dieren bij ons aangeboden worden voor herplaatsing. Dat zijn toch echt de honden die in coronatijd aangeschaft zijn. Die zijn nu rond de tien maanden oud, en beginnen net als kinderen, te puberen. Ze luisteren nergens naar en doen wat ze zelf willen. Mensen vinden het dan toch niet meer zo leuk."

Niet kritisch

Sinds de coronapandemie schaffen mensen massaal een huisdier aan. De aanvragen bij het dierenasiel in Beilen stromen binnen. Onlangs waren er voor een kat twintig belangstellenden, dat heeft Tol nog nooit meegemaakt. "We zien ook een toename van de mails van mensen die teleurgesteld en chagrijnig zijn, dat zij het niet geworden zijn." Maar het dierentehuis houdt er een strenge selectieprocedure op na en geeft een hond of kat niet zomaar mee.

Tol merkt dat mensen bij de aanschaf niet kritisch zijn. "Wij krijgen hier ook mailtjes en telefoontjes van mensen die zeggen dat ze een pup zoeken. Als je dan verder doorvraagt: wat zoekt u? Wat past bij u? Dan hebben mensen daar nog nooit over nagedacht. Als het maar een pup is."

Advies

Mocht je overwegen om een dier aan te schaffen, dan adviseert Tol je om er heel erg goed over na te denken. "Er wordt ontzettend veel aangeboden. De prijzen van een hond of kat zijn gigantisch omhoog gegaan. Blijf heel kritisch waar je een dier vandaan haalt en kijk goed wat bij je past. Je schaft een dier echt voor jaren aan en daar moet je heel serieus en goed over nadenken."