Eén coronapatiënt overleden, 76 nieuwe besmettingen in Drenthe

Afgelopen etmaal is patiënt in Drenthe overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn er 76 nieuwe besmettingen bijgekomen in Drenthe. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er is in de provincie niemand opgenomen in het ziekenhuis. De overledenen komt uit de gemeente Coevorden. De meeste nieuwe besmettingen komen uit Emmen, gevolgd door Meppel, Coevorden en Hoogeveen.

Gisteren werden er in Drenthe nog 123 besmettingen gemeld. Het is voor het eerst sinds 8 december dat het aantal nieuwe besmettingen per dag in Drenthe onder de tachtig uitkwam.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM 26-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 775 (+6) 4 10 Assen 1859 (+4) 34 11 Borger-Odoorn 901 (+6) 17 11 Coevorden 1578 (+9) 36 19 (+1) Emmen 4533 (+15) 76 49 Hoogeveen 2758 (+9) 49 33 Meppel 1317 (+11) 19 22 Midden-Drenthe 1126 (+5) 17 23 Noordenveld 723 (+4) 13 19 Tynaarlo 867 (+3) 14 17 Westerveld 460 (+1) 11 7 De Wolden 1031 (+3) 21 13 Onbekend 30 0 0

In totaal zijn er in de provincie Drenthe sinds de uitbraak van het coronavirus 17.954 mensen positief getest. Daarvan zijn er 235 overleden.

Landelijk

Landelijk is er een verschuiving te zien in cijfers. De afgelopen week is het aantal positieve tests dat werd gemeld bij het RIVM met 8 procent gedaald. Dat is een aanzienlijk mindere daling dan de week daarvoor, toen het aantal besmettingen met 21,5 procent omlaag ging. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3997 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 24 november blijft dit aantal onder de 4000.

Vaccinaties

In totaal 173.638 mensen in Nederland hebben hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. 116.593 zijn toegediend door GGD'en en 40.216 door ziekenhuizen.

