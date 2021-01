Ruzie tussen Nederland en Frankrijk bedreigt banen in Roden

Onenigheid tussen de Franse en Nederlandse regering over de verkoop van de technologie-onderneming Photonis bedreigt het voortbestaan van de vestiging van het bedrijf in Roden. Daardoor staan honderden banen bij Photonis op de tocht.

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van onder meer uitspraken van de voormalige Photonis-directeur Goossen Boers uit Haren. Boers is momenteel commissaris bij het Rôner bedrijf.

De maker van sensoren voor nachtkijkers en digitale apparatuur vreest dat de werkgelegenheid in Roden naar Frankrijk wordt overgeheveld. In Roden, waar de Nederlandse tak van Photonis is gevestigd, werken circa 340 mensen aan zowel onderzoek en ontwikkeling als productie van de sensoren.

Overnamestrijd

Rond Photonis is een overnamestrijd op gang gekomen nadat het Amerikaanse industrieconglomeraat Teledyne in 2020 een bod van 550 miljoen dollar deed op de onderneming. Maar de Franse regering wil uit vrees voor het weglekken van belangrijke technologische kennis niet dat Photonis volledig in handen komt van de Amerikanen.

Het bedrijf in Roden komt voort uit de vestiging van Delft Electronic Products. In 2007 werd het Franse Photonis eigenaar. Momenteel is het in handen van de Franse investeringsbedrijven Ardian en de bank Rothschild, eveneens Frans. Het Photonis-hoofdkantoor staat nabij Bordeaux. Ook zijn er nevenvestigingen in Brive-la-Gaillarde (F) en twee in de VS. De vestiging in de kop van Drenthe heeft een tamelijk zelfstandige rol binnen de firma.

Beter af onder Amerikanen

Parijs wil Photonis Frans houden. Maar het Nederlandse ministerie van Economische Zaken denkt dat de onderneming juist beter af is onder Amerikaanse vleugels, vanwege de technologie die de Amerikanen kunnen inbrengen. Ook de huidige eigenaren zijn het daar volgens het FD mee eens.

"Onze angst is dat de Fransen, als het economisch tegenzit, saneringen vooral hier in Drenthe zullen laten plaatsvinden. Dat arbeidsplaatsen in Roden worden geschrapt en machines overgebracht naar de Franse fabriek in Brive-la-Gaillarde", zegt Photonis-commissaris Boers in het FD.

Afgelopen december zijn al enkele tientallen banen in Roden geschrapt, van hoofdzakelijk flexwerkers, bij een reorganisatie die volgens Boers onevenredig zwaar op de Nederlandse vestiging werd afgewenteld.

Stilzwijgen

Een akkoord tussen de Franse en Nederlandse regering leek eerder op handen, nadat de Teledyne had toegezegd aan een reeks eisen van de Franse overheid tegemoet te willen komen. Toch bleek dat onvoldoende voor de Fransen om toestemming te geven voor de overname. Voor de Amerikanen was dat reden om zich terug te trekken.

Het management van de Photonis-vestiging in Roden hult zich in stilzwijgen. "We kiezen ervoor om geen inhoudelijke toelichting te geven of vragen van de pers te beantwoorden", laat de leiding weten aan RTV Noord. Wel zijn de medewerkers geïnformeerd over de kwestie. Ook burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld is op de hoogte gebracht.