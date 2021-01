Markante rechter Ton Lennaerts overleden aan gevolgen corona

De markante rechter Ton Lennaerts is zaterdag overleden aan de gevolgen van corona. Hij is 67 jaar geworden. Dat laat zijn familie weten aan RTV Drenthe. Lennaerts staat bekend als rechter die scherpe vragen stelde aan alle partijen die voor zijn bankje kwamen.

De geboren Rotterdammer werd in 1986 rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland. Hij was lange tijd bestuursrechter, beginnend bij de Raad van Beroep en het Ambtenarengerecht in Groningen, waar hij in meervoudige kamers in aanraking kwam met lekenrechtspraak. Hij was oprichter en voorzitter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Assen. In 1999 stapte hij over naar de handelssector, gecombineerd met ander rechterlijk werk. Verder gaf hij colleges en sprak op landelijke bijeenkomsten.

Naar de mensen toe

Lennaerts ging als rechter soms naar plekken toe. Zo ging hij eens naar een woning in Maasdijk, omdat bewoners bang waren dat ze last zouden krijgen van een hoge reclamepaal bij de McDonalds in Assen.

De laatste jaren was hij bezig met een project met een zogeheten spreekuurrechter; een nieuwe vorm van rechtspraak, waarin mensen rechtstreeks met een rechter konden praten. Deze vorm kan geschillen sneller oplossen, is goedkoper en laagdrempeliger.

Lennaerts is in Spanje overleden en inmiddels gecremeerd.

