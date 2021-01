Huisartsen Drenthe kiezen voor andere aanpak inenten 90-plussers

Drenten van boven de 90 worden met een andere strategie ingeënt dan in de rest van Nederland. Dat zegt Ron Wissink van Huisartsenzorg Drenthe (HZD). In onze provincie wordt gewerkt met mobiele vaccinatieteams van HZD, die ook meteen de niet-mobiele 90-plussers gaan inenten.

In andere regio's worden mensen die mobiel zijn uitgenodigd voor een prik. "De niet-mobielen kan je dan niet vaccineren en zijn pas in een later stadium aan de beurt. In onze aanpak gaat dat dus anders. Daar gaan de vaccinatieteams naar de mensen toe." Het voordeel volgens Wissink is dat in een keer alle 90-plussers beschermd zijn.

Vaak al bij elkaar

Volgens Wissink is deze methode makkelijk, omdat veel 90-plussers vaak in verzorgingshuizen of aanleunwoningen wonen. Daardoor zijn er al veel mensen bij elkaar. Bij een enkeling zal er iemand aan huis komen om te vaccineren.

Wanneer in Drenthe begonnen wordt met vaccineren is nog niet bekend. "Dat ligt bij het RIVM, die bepaalt wie wanneer vaccins krijgt. Komende dagen moeten we aangeven hoeveel vaccins we nodig hebben en dan zal er een beslissing genomen worden", legt Wissink uit.

