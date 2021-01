Eis: twee jaar cel voor brandstichting in paardenstal en inbraken

Tegen twee mannen uit Emmen en Valthermond heeft het Openbaar Ministerie twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist voor brandstichting, inbraken en vernieling in Veenoord en Nieuw-Amsterdam. Dat alles gebeurde in de nacht van 6 mei afgelopen jaar.

"Er is flink huisgehouden in de dorpen die nacht", zei de officier van justitie. Alleen de 23-jarige Emmenaar, die sindsdien vastzit, was op de zitting bij de rechtbank in Assen. Hij heeft alles bekend, op betrokkenheid bij de brand na. De man uit Valthermond was al heel lang vrij en werd begeleid door de reclassering, maar hield zich niet aan de afspraken en kwam in de rechtszaal ook niet opdagen.

Paard gered

In de nacht van 6 mei waren de twee bij een kameraad in Veenoord en waren ze dronken, vertelde de Emmenaar. Er brak die nacht brand uit in een paardenstal in het dorp. Door een oplettende getuige kon het paard op tijd naar buiten worden gehaald. Een zitmaaier en een jerrycan benzine, die ook in de stal hadden gestaan, vond de politie later terug bij de kameraad van de twee verdachten.

Ze hebben bij de politie allebei ontkend dat ze de brand hebben gesticht en de Emmenaar bleef daar in de rechtszaal bij. Hij bekende wel dat hij samen met de man uit Valthermond en de vriend uit Veenoord drie fietsen, een krat bier en gereedschap had gestolen uit een schuur in Nieuw-Amsterdam.

Daarna was de Veenoorder naar huis gegaan, vertelde de man uit Emmen, en had hij met zijn andere kameraad wat autobanden lek gestoken en van één auto de spiegel eraf getrapt. Ook stalen ze samen gereedschap uit een huis in Veenoord.

Inbraak in winkel

Een ondernemer uit Nieuw-Amsterdam raakte zwaar gedupeerd doordat de mannen die nacht ook bij hem inbraken en allerlei rookwaar stalen. "Ik ken die jongens ook nog", zei hij tegen de rechters. "Overdag kopen ze een pakje shag bij me en 's nachts stelen ze mij de winkel leeg. Als ik er over nadenk, word ik weer boos."

De totale schade van de inbraak bedraagt zo'n 10.000 euro, vertelde de ondernemer. Hij eiste 1250 euro van de twee inbrekers. De rest van de schade is door de verzekering vergoed. Hij noemde het positief dat de Emmenaar hem vanuit de gevangenis had gebeld om zijn excuses aan te bieden.

Ook behandeling geëist

Dat was de officier van justitie met hem eens. Ook dat de man, die ondanks zijn leeftijd al meerdere lange celstraffen heeft gehad, hulp wil om zijn leven te beteren, vond de aanklager goed om te horen. Hij eiste naast de straf ook een psychiatrische behandeling, omdat de man een stoornis heeft. Daarnaast vindt hij ook dat de Emmenaar een alcohol- en drugsverbod moet krijgen.

De uitspraak volgt op 9 februari.