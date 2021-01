Gebrek aan regels zet Drentse deur voor deelscooters wagenwijd open

In steden als Groningen, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven zijn de groene scooters inmiddels niet meer weg te denken in het straatbeeld. De vlotte tweewielers zoefen geruisloos, want elektrisch, door het drukke verkeer van de steden. Assen is daaraan toevoegd en na de uitrol vanochtend wordt er al gretig gebruik van de scooters gemaakt.

De eerste plannen voor deelscooters in Assen stammen uit november 2020. Inmiddels leven we in een iets andere tijd. Vanwege de strengere lockdown en de avondklok zijn er veel minder mensen op straat. Desondanks was vandaag volgens directeur Raymon Pouwels van GO Sharing toch het moment om de scooterservice in Assen te lanceren. Pouwels: "Natuurlijk heeft het coronavirus alles veranderd, maar we zien de vraag naar deelmobiliteit nog steeds toenemen. In overleg met de gemeente hebben we besloten om vandaag te starten in Assen."

'Assen wilde ze graag'

Een van de belangrijkste redenen waarom de deelscooters nu in Assen rijden, is volgens directeur Pouwels dat de Assenaren ze zelf heel graag wilden hebben. "In Groningen zijn we al heel actief en we kregen veel verzoeken van mensen om ook uit te breiden naar Assen. Dat was met Leeuwarden ook zo. De vraag is er dus bij onze gebruikers om in Assen ook scooters te laten rijden", zegt Pouwels.

De gemeente Assen ziet de scooters ook graag komen. Verkeerswethouder Harmke Vlieg ziet vooral voordelen voor mensen die geen auto hebben. "We zien een tendens dat meer mensen het bezit van een voertuig minder belangrijk vinden, maar wel de mogelijkheid willen hebben er af en toe gebruik van te maken", laat ze in een schriftelijke reactie weten. Uiteindelijk bepaalt het aantal gebruikers of de scooters een nodige toevoeging zijn aan het Asser verkeer. Er zal volgens Vlieg regelmatig geëvalueerd worden.

Station = deelscooters?

Duurzaamheid staat bij veel meer gemeenten hoog op de agenda en de introductie van de elektrische deelscooters past goed bij die ambitie. Al zou het alleen maar zijn om goede sier te maken. Go Sharing zelf is nog lang niet klaar met het uitbreiden van het scooternetwerk. "Drenthe miste nog op onze kaart en ik ben blij dat we die provincie nu hebben toegevoegd. Uiteindelijk willen we in iedere plaats met een station onze scooters laten rijden", vertelt Pouwels.

Voor Drenthe zou dat betekenen dat op den duur ook Hoogeveen, Meppel, Emmen, Coevorden en Beilen de scooters krijgen. Pouwels bevestigt in gesprek te zijn met andere gemeenten over het plaatsen van deelscooters. Welke dat zijn, laat hij nog even in het midden.

Regels ontbreken

De wet- en regelgeving zullen de komst van de scooters in ieder geval niet tegenhouden. In Drenthe heeft geen enkele gemeente het gebruik van deelvoertuigen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan. Dat betekent in feite dat deelscooterbedrijven overal hun scooters mogen introduceren. Een vergunning hebben ze er niet voor nodig.

In Groningen waren zulke regels er ook niet. Na een pilot van een jaar mogen de scooters van Go Sharing en concurrent Felyx daar blijven rijden, maar de gemeenteraad daar heeft wel snel de APV aangepast. Vanaf mei mogen de deelscooters niet meer in het centrum geparkeerd worden en moeten de bedrijven een vergunning hebben. Is die vergunning er niet, dan mogen de scooters niet de weg op. De minimumleeftijd verschuift van 16 naar 18 jaar, het aantal scooters dat mag rijden is beperkt en er moeten vaste parkeerzones komen.

Die regels kwamen er na kritiek op de toename van het aantal deelscooters in het straatbeeld. De meest gehoorde klacht: foutparkeren. Niet iedereen zet de scooter namelijk netjes langs de kant van de weg of bij een fietsenstalling. Regelmatig staat er in Groningen eentje midden op de stoep of een andere plek waar het voertuig niet hoort. GO Sharing zegt verder met de deelscooters mensen uit de auto te willen halen, maar in bijvoorbeeld Groningen lijken vooral studenten ervan gebruik te maken. Mensen die vaak niet eens een auto hebben, maar de scooter als alternatief voor de fiets of het openbaar vervoer gebruiken.

In Assen is de eerste foutparkeerder inmiddels gespot

'Overlast voor rekening Go Sharing'

Wethouder Vlieg van Assen is duidelijk: mocht er overlast ontstaan, dan moet het bedrijf dat oplossen. Met klachten hoef je volgens de wethouder dus niet aan te kloppen bij de gemeente, maar bij Go Sharing. De gemeente denkt momenteel na over het aanpassen van de APV om de deelscooters ook in de Drentse provinciehoofdstad aan banden te leggen.

CEO Pouwels laat weten dat zijn bedrijf druk bezig is met het verder ontwikkelen van de klachtenafhandeling. Mensen kunnen een formulier invullen op de website als er overlast is van de scooters en notoire foutparkeerders kunnen hun lidmaatschap kwijtraken. "Daarnaast bieden we korting of gratis ritten aan mensen die een scooter pakken die op een lastige plek staat. Vaak kunnen onze gebruikers sneller bij zo'n plek komen dan wij om de scooter te verwijderen", aldus Pouwels.

