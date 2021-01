Liveblog: FC Emmen heeft de boel onder controle tegen PSV: 0-0

FC Emmen snakt nog altijd naar de eerste zege van het seizoen. Of dat gaat lukken tegen de club uit Eindhoven is natuurlijk de grote vraag, maar het verleden biedt hoop. De Drentse club speelde namelijk twee keer gelijk op eigen veld tegen PSV, in het eerste seizoen in de eredivisie werd het 2-2 en vorig seizoen eindigde het duel in 1-1.

Volg FC Emmen - PSV live op Radio Drenthe of laad deze pagina af en toe opnieuw om op de hoogte te blijven van de hoogtepunten van dit duel.

73': FC Emmen wisselt voor de tweede keer in deze wedstrijd. Tibbling komt binnen de lijnen ten koste van Ben Moussa. Ook aan de kant van PSV is gewisseld. Baumgartl vervangt Max.

71': Laursen raakt het zijnet! De Deen is ontzettend dichtbij de 1-0 voor Emmen, maar heeft te weinig ruimte om na zijn actie de bal in het doelnet te plaatsen.

62': Kerim Frei verlaat het veld vanwege pijn na een keiharde bal in zijn edele delen. Robbert de Vos vervangt hem.

62': Miguel Araujo voorkomt een tegentreffer voor FC Emmen. Terwijl de bal in de zestien nog wordt aangeraakt door de voeten van een PSV'er, gooit hij zichzelf voor de bal. Het staat nog steeds 0-0 in Emmen!

60': Daar is Telgenkamp weer! Hij komt snel uit zijn doel, vangt de bal en is daarmee het eindpunt van een aanval van PSV. De inzet kwam van Donyell Malen.

54': PSV tekent ook in de tweede helft voor de meeste corners, maar FC Emmen wordt brutaler en dat resulteert in een aantal gevaarlijke pogingen van de thuisploeg. Onder andere Sergio Peña haalt na een heerlijke panna en pass van Frei uit en schiet maar net over.

46': De tweede helft is begonnen. Beide ploegen komen ongewijzigd de kleedkamers uit.

RUST: FC Emmen en PSV vertrekken richting de kleedkamers voor een kwartiertje rust. Na een helft spelen staat het nog 0-0 in Emmen.

46': Vlak met de kans! In blessuretijd raakt hij namens de Drentse formatie de paal...

42': Nieuwe grote kans voor de gasten. In het zestienmetergebied wordt Rosario goed vrijgespeeld. Zijn inzet gaat naast.

41': Dumfries haalt uit. Zonder succes, want zijn inzet verdwijnt naast het doel van Telgenkamp. PSV is een stuk sterker dan FC Emmen, maar het blijft vooralsnog 0-0 op De Oude Meerdijk.

29': Grote kopkans voor Zahavi namens PSV na een vrije bal van Philipp Max. Michael de Leeuw voorkomt een goal voor de gasten door de bal van de lijn te halen.

27': PSV is inmiddels bezig met het nemen van de zevende corner van dit duel. De hoekschoppen hebben voor de Eindhovenaren nog niets gevaarlijks opgeleverd.

11': Ook FC Emmen heeft al een aantal momenten in de buurt van het doel van PSV gehad. Sergio Peña geeft twee keer kort achter elkaar een voorzet op Ricardo van Rhijn, die op zijn beurt de bal afgeeft op Michael de Leeuw. Beide ballen komen echter net niet aan bij de captain van de Drentse club.

10': De eerste tien minuten van de wedstrijd tussen Emmen en PSV zijn verstreken en het zijn de gasten die al een aantal keer goed gevaarlijk zijn geweest. Doelman Dennis Telgenkamp wordt twee keer gedwongen tot een redding, maar beide keren is hij scherp.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Van Rhijn, Araujo, Bakker, Cavlan, Vlak, Ben Moussa, Laursen, Peña, Frei, De Leeuw.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max, Sangaré, Rosario, Thomas, Fein, Zahavi, Malen.

Welkom!

Goedenavond en welkom bij het liveblog over de wedstrijd tussen FC Emmen en PSV. Vanwege technische problemen stellen we u vanavond op een iets andere manier op de hoogte van de wedstrijd dan u normaal gesproken van ons gewend bent. Het duel start om 20.00 uur!