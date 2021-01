Mobiele eenheid staat paraat in Hoogeveen

Naar aanleiding van de rellen elders in het land zijn ook Drentse burgemeesters voorbereid op mogelijke onlusten. Volgens burgemeester Marco Out van Assen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, zijn er verschillende scenario's uitgewerkt, van klein tot ernstig. "Wat we in andere steden hebben gezien is dat de burgemeester een noodbevel heeft moeten geven. Ook wij zijn daarop voorbereid", vertelde hij.

Het Openbaar Ministerie en de politie roepen ouders op om hun kinderen 's avonds thuis te houden. Uit camerabeelden blijkt dat een deel van de relschoppers van de afgelopen dagen jonge jongens zijn van een jaar of 14.

Aanhoudingen voor opruiing

Gisteren heeft de politie nog vier Drenten aangehouden voor opruiing via sociale media. Ze riepen op om te gaan rellen in onder meer Meppel, Emmen, Assen en Beilen. De politie geeft aan intensief te speuren naar mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Daaronder valt ook opruiing: het al dan niet aanzetten tot strafbare feiten via bijvoorbeeld sociale media.

