Gemeente Tynaarlo gaat actief op zoek naar gedupeerden toeslagenaffaire

De gemeente Tynaarlo gaat actief op zoek naar alle gedupeerden van de toeslagenaffaire. De gemeente doet dat onder andere via een oproep op de gemeentepagina. "We hopen dat we iedereen in beeld hebben. Maar een oproep doet recht aan deze situatie", aldus wethouder Oetra Gopal.

Gopal reageerde daarmee op vragen van GroenLinks-raadslid Willem van der Meij. Hij vroeg zich tijdens de raadsvergadering af hoeveel gezinnen in de gemeente Tynaarlo de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire.

"De Belastingdienst mag om privacy alleen aantallen doorgeven. Is de gemeente ervan overtuigd dat alle gedupeerden in beeld zijn?", aldus Van der Meij. Ook was hij benieuwd naar wat de gemeente gaat doen om de gedupeerde gezinnen te helpen.

Negen gezinnen

De Belastingdienst heeft aan de gemeente Tynaarlo laten weten dat er negen gezinnen gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Maar om er zeker van te zijn dat alle slachtoffers geholpen worden gaat de gemeente dus actiever op zoek naar gezinnen die mogelijk nog niet in beeld zijn.

"Het college is van mening dat onze inwoners onterecht de dupe zijn geworden met grote gevolgen in hun leven. Dus zijn wij als college en gemeente van mening om alles eraan te doen om onze inwoners te ondersteunen", aldus wethouder Gopal. Volgens haar zijn de mensen die tot nu toe bekend zijn in de gemeente al benaderd of worden ze komende periode benaderd om te kijken tegen welke problemen ze aanlopen.

Geld

Ook laat Gopal weten dat er vanuit het Rijk landelijk zo'n 11 miljoen euro beschikbaar is gesteld om de problemen op te lossen, Tynaarlo krijgt hier bijna 12.000 euro van. Daarmee kan de gemeente onder andere alle gezinnen in beeld krijgen, de problemen inventariseren, een plan van aanpak maken en de gedupeerden begeleiden.

De wethouder verwacht dat het beschikbare geld niet voldoende is om alle kosten te dekken: "We volgen de ontwikkelingen qua financiën en kijken of we via een lobby richting het Rijk dan nog wat voor elkaar kunnen krijgen."

