FC Emmen mag lang hopen, maar verliest toch van PSV

Jari Vlak was dichtbij de openingsgoal in zijn basisdebuut voor FC Emmen (Rechten: Chris Kunst Fotografie)

Heel lang mocht FC Emmen, net als in de afgelopen twee seizoenen, hopen op een resultaat thuis tegen PSV. Maar de Eindhovenaren trokken uiteindelijk aan het langste eind. Door goals van invaller Mauro Junior en Eran Zahavi werd het in de laatste tien minuten 0-2.

Door de 13e nederlaag van het seizoen blijft FC Emmen steken op zes punten, nu uit 19 duels. Daarmee staat de ploeg van trainer Dick Lukkien nog altijd laatste. Het gat met Willem II en ADO Den Haag blijft respectievelijk 4 en 5 punten, tenzij Willem II donderdag weet te stunten bij Ajax.

PSV was vanaf minuut één de bovenliggende ploeg in De Oude Meerdijk, De gasten kregen vooral veel corners, maar scoren bleek een te lastige opgave. Zahavi (omhaal naast), Malen (redding Telgenkamp) en Sangare (poging naast) waren dictbij de openingsgoal. Maar de grootste kans kwam vlak voor rust en uiteraard was die voor Vlak, de basisdebutant van FC Emmen. De middenvelder schoot met links hard op de buitenkant van de paal.

Frei frank en vrij

Na rust wist PSV het niveau van voor rust lange tijd niet te halen. Met name Thomas en Fein waren dissonanten bij PSV en grossierden in balverlies. Aan de andere kant werd Kerim Frei met de minuut gevaarlijker. De nieuweling aan de kant van de thuisploeg speelde frank en vrij en zorgde met zijn acties in de omschakeling voor steeds meer vertrouwen bij zijn ploeggenoten. Toch was het die andere flankspeler van Emmen die na rust de beste kans kreeg. Nikolai Laursen mocht na een pass van Peña alleen af op PSV-doelman Mvogo maar schoot via die doelman in het zijnet.

Invaller Mauro Junior

Helaas voor de thuisclub moest Frei na een uur het veld verlaten. De dreiging verdween daarmee een beetje, maar de roodwitten vochten verdedigend voor iedere meter. Een punt kwam dichter en dichterbij, maar PSV sloeg in de slotfase keihard toe. Eerst viel een fijngevoelige voorzet van Mauro Junior tussen Telgenkamp en de verdedigers. Zahavi deed nog een uiterste poging, maar raakte de bal niet. Dat was ook niet nodig, want via de paal ging de bal tegen het net (0-1). Vlak voor tijd was Mauro Junior opnieuw de gevierde man, alhoewel ditmaal zijn perfecte voorzet wél werd aangeraakt (en binnengekopt) door Zahavi.

Lees ook: