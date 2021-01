Gemeenteraad Tynaarlo: stop met gaswinning winningsveld Westerveld

Bijna de hele raad - op één tegenstem van D66-raadslid Herman van Os na - stemde voor een motie waarin deze opdracht aan Thijsen stond.

Winningsplan Westerveld

Het gaat om gas dat al zo'n dertig jaar gewonnen wordt in het winningsveld Westerveld, dat zijn elf kleine gasvelden in het Noorden van de provincie. De raad wil dat burgemeester Thijsen duidelijk maakt in Den Haag dat dit moet stoppen. Volgens John Franke van Leefbaar Tynaarlo die de motie indiende is de opbrengst van het veld verwaarloosbaar, groeit de onrust onder de bevolking en bestuurders omdat er geen perspectief is op een redelijke schadeafwikkeling en is er sprake van ongelijke behandeling.

Ook wil de gemeenteraad dat burgemeester Thijsen de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Noordenveld vraagt om hetzelfde signaal af te geven in Den Haag.

Actiegroep

Eind vorige week riep de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk de vijf gemeenten al op om in actie te komen tegen gaswinning in de kleine velden. Tynaarlo geeft daar nu dus als eerste gehoor aan. "We zien deze motie ook vooral als signaal richting de actiegroepen in Drenthe die niet de spreekbuis hebben zoals wij die hebben richting Den Haag", aldus Franke namens Leefbaar Tynaarlo.

Afgelopen maand kreeg de minister van de Raad van State vier maanden de tijd om alle gebreken in het winningsplan aan te passen. En dus is dit, volgens werkgroep-voorzitter Gerrit Eerland van Stop Gaswinning Marsdijk, nu het moment om het ministerie ervan te overtuigen om helemaal te stoppen met de gaswinning.

'Gaarne, maar geef mij onderhandelingsruimte'

Burgemeester Marcel Thijsen gaf aan 'volgaarne bereid' te zijn om de minister te vragen om af te zien van de plannen. "Maar', zo benadrukt hij ook aan de raad, "wij gaan als gemeente verder niet over het stoppen van de gaswinning. Dat is aan de minister van Economische Zaken. Dus hij kan ook zeggen: bedankt voor de boodschap maar ik ga toch die kleine velden verder leegpompen."

Daarom vraagt Thijsen ook aan de raad om hem wel de ruimte te geven om te blijven onderhandelen met het ministerie in het geval dat toch besloten wordt om gas te winnen. "Dit moet geen oproep zijn dat ik vanaf nu alleen nog maar 'niet' zeg tegen de minister. Want dan duw ik mijzelf weg van de onderhandelingstafel", aldus Thijsen.

"Als het ministerie hiermee doorgaat, dan wil ik blijven kijken wat het beste is voor onze inwoners. Dus dan heb ik het over onder andere de schadeafhandeling. Dus ik voer deze motie zeker uit, maar als 'ie niet meer uitvoerbaar is dan ga ik niet mokken. Dan ga ik mij het beste inzetten voor onze inwoners", benadrukt de burgemeester. Ook gaat hij de andere gemeenten vragen om hetzelfde signaal in Den Haag af te geven.

Padvinderij

Zoals gezegd steunde bijna de hele gemeenteraad de motie, behalve D66-raadslid Herman van Os. Volgens hem is burgemeester Thijsen al jaren bezig om dit signaal af te geven en voegt de motie inhoudelijk niet veel toe.

"Ja, we geven een signaal af. Maar het lijkt soms wel alsof we hier bij de padvinderij zitten met dat signalen afgeven. Wat is de meerwaarde van deze motie, want voor mijn gevoel is dit al staand beleid", aldus Van Os.