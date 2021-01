Dick Lukkien: 'Hoop nog steeds dat de nieuwe spits er is tegen Willem II'

Een schuldige aanwijzen voor de cruciale eerste tegengoal kon Lukkien niet. "Ik heb het moment snel teruggezien en vindt dat de verdediging verder naar voren had moeten staan. Aan de andere kant had Dennis daar misschien heldhaftig moeten uitkomen."

Over basisdebutant Jari Vlak was Lukkien lovend. "Hij deed wat ik van hem verwachtte. Hij zorgde ervoor dat we met meer mensen rondom de zestien van de tegenstander kwamen." Ook Kerim Frei kreeg complimenten. "Maar zijn kwaliteiten zijn wel bekend."

Lukkien ging ook nog in op de nieuwe spits. Waar is ie? "Hiervoor moet je echt bij Ronald zijn. Ik weet de huidige status, maar kan daar verder weinig over melden. Ik hoop in ieder geval nog steeds dat de nieuwe spits er zondag bij is."