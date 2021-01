Drentse midden-en kleinbedrijven krijgen hulp bij digitalisering

Klaas Almoes van Egberts Fietsen laat een ordner vol met papieren zien. "Die gebruikten we een maand geleden nog", zo vertelt hij in de winkel in Borger. "Alles werd nog op papier opgeschreven en uitgewerkt. We hebben een heel druk jaar achter de rug waarin we veel fietsen hebben verkocht. Maar het verschilt nog wel eens wanneer een fiets wordt geleverd. We hadden niet het overzicht als een fiets niet binnen was gekomen. Ik dacht: dat moet anders, maar we wisten niet precies hoe. Dus daarom hebben we meegedaan aan dit project. Nu staat alles in de computer."

"Het is bij Egberts Fietsen erg goed gegaan", vertelt Rob Extercatte van Xtract. "Het grote voordeel is nu dat je in één oogopslag ziet waar het fout gaat. Je ziet meteen welke fietsen binnenkomen en welke later. Op die manier kan je dat ook aan je klant laten weten in plaats van dat die voor de balie staat en de fiets is er nog niet."

Ook Klaas Almoes van Egberts Fietsen uit Borger werkt nu digitaal. (Rechten: RTV Drenthe / Edwin Mooibroek)

Alleen software kopen is niet genoeg

Volgens Extercatte is digitalisering veel meer dan alleen het kopen van software. "Je moet ook je bedrijfsprocessen aanpassen en je medewerkers begeleiden zodat ze optimaal gebruik maken van de software. Het personeel moet weten hoe het werkt, maar ook waarom. Ze moeten weten waarom het belangrijk is om bepaalde gegevens in te voeren."

Volgens Extercatte is het belangrijk voor mkb-bedrijven om bij de tijd te blijven. "Digitalisering speelt overal. Dat weten de mkb-bedrijven wel, maar het is soms moeilijk voor ze om ook die stap te zetten. Wij helpen ze om over die drempel heen te stappen zodat ze klaar zijn voor de toekomst."

Subsidie

Ook de Rijksuniversiteit Groningen doet aan het project mee. "Wij en onze studenten zijn altijd op zoek naar interessante opdrachten en die vinden we hier," zegt Bas Baalmans. "Bedrijven kunnen gebruik maken van het talent van de universiteit. Zo'n 5 studenten gaan aan de slag bij een bedrijf en worden begeleid door iemand van de universiteit. Het is een win-win situatie voor alle partijen. Ook willen wij als Rijksuniversiteit, een universiteit voor het Noorden zijn en daar past dit initiatief heel goed in."

Omdat het project subsidie heeft gekregen van het Rijk. Hierdoor kan Extercatte zijn diensten voor een gereduceerd tarief aanbieden. Daardoor zijn volgens hem de kosten voor een mkb'er goed te dragen,

De ordner van Egberts Fietsen is niet meer nodig. "Die gaat de oud papierbak in en komt ook nooit meer terug", zegt Almoes lachend.