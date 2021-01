Auto gaat in vlammen op in Hoogeveen

Toen de brandweer er was, bleek de auto al niet meer te redden. Tijdens het blussen kwam veel rook vrij. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Eind vorig jaar en begin dit jaar gingen meerdere auto's in vlammen op in Hoogeveen. Bij het merendeel ervan was het voor de politie snel duidelijk dat het om brandstichting ging. Of dat hier ook het geval is, moet nog blijken.

Opvallend is dat de politie rond half twee afgelopen nacht ook al moest uitrukken voor een brandje in dezelfde auto. Toen viel het mee en had de brandweer het vuur snel gedoofd.