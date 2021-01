Minder schade met Oud en Nieuw dan vorig jaar

Er is voor ruim 94.000 euro schade aangericht in de hele provincie, vorig jaar was het schadebedrag bijna 102.000 euro. Alleen in de gemeenten Assen en Midden-Drenthe is het schadebedrag van de afgelopen jaarwisseling hoger dan die van vorig jaar.

Coevorden

Opvallend is de schade in de gemeente Coevorden. Het bedrag is met 12.500 euro net ze hoog als andere jaren, maar de schade is dit jaar enkel aangericht in twee wijken in plaats van verspreid over de hele gemeente. In de wijk Poppenhare was het rond de jaarwisseling erg onrustig, werden vernielingen gepleegd en brandjes gesticht.

In Borger-Odoorn was de schade afgerond 2.000 euro. Deze schade werd vooral veroorzaakt door kapotte verkeersborden.

Schade aan gemeentelijke gebouwen, andere openbare ruimtes en verkeersborden tijdens de jaarwisseling, per gemeente en in euro's:

Gemeente Dit jaar Vorig jaar Aa en Hunze 1.488 2.050 Noordenveld 0 0 Emmen 10.000 15.000 Midden-Drenthe 10.300 6.500 Assen 22.200 15.000 Coevorden 12.500 12.500 Borger-Odoorn 2.000 5.000 De Wolden 3.750 3.750 Hoogeveen 20.000 20.000 Meppel 8.000 10.000 Tynaarlo 2.000 10.000 Westerveld 2.000 2.000 TOTAAL 94.238 101.800

De daling van het schadebedrag kan te verklaren zijn door het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen die tijdens de jaarwisseling van kracht waren.

