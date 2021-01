Handbalster Freriks gaat bijtekenen in Dortmund

Freriks in de arena in Kolding (Rechten: Eigen foto)

In 2019 kwam Freriks over van competitiegenoot HSG Bensheim/Auerbach. Met Borussia Dortmund debuteerde de oud-speelster van E&O in september 2020 in de Champions League.

Het is onbekend voor hoelang Freriks gaat bijtekenen. Een maand geleden was de cirkelspeelster met Oranje nog actief op het EK in Denemarken. Nederland eindigde als zesde op het eindtoernooi.

Met de geel-zwarten is Freriks in de race voor de Duitse landstitel. Borussia Dortmund is na twaalf duels in de Bundesliga nog ongeslagen.