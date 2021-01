Eindelijk concrete plannen voor gemeentehuis Gasselternijveen

Twee investeerders hebben zich gemeld om het oude gemeentehuis van Gasselternijveen te verbouwen tot ouderenwoningen. Op de valreep, want de gemeente Aa en Hunze was van plan het rijksmonument per 1 februari weer in de verkoop te doen.

Na twee jaar vol gesprekken en meerdere teleurstellingen heeft dorpscoöperatie De Brug eindelijk twee concrete plannen op het bureau voor de toekomst van het oude gemeentehuis. Beide ondernemers willen het pand restaureren en er sociale huurwoningen voor ouderen in realiseren. Één van hen zou het liefst ook de omliggende grond en panden bij zijn plannen betrekken.

Veel behoefte

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders adviseert de dorpscoöperatie de gemeente om te kiezen voor de investeerder met het meest uitgebreide plan. Concreet betekent het dat er met het plan van die ondernemer meer woningen gebouwd kunnen worden. Woningen waar volgens de dorpscoöperatie erg veel behoefte aan is. "Als je hulpbehoeven wordt, kun je op je oude dag eigenlijk niet meer in Gasselternijveen wonen. Je moet dan naar verzorgingstehuizen in Gieten, Gasselte, Stadskanaal of Borger, terwijl die mensen hier al hun vrienden en kennissen hebben", vertelt bestuurslid Henk Nieboer van de dorpscoöperatie .

Het leegstaande gemeentehuis in het dorp is volgens De Brug een goede, centrale plek voor ouderenhuisvesting. Jarenlang werkten de leden van De Brug hard om woningen voor ouderen mogelijk te maken. Investeerders meldden zich wel, maar trokken zich om verschillende redenen ook weer terug. Eind 2020 onderzocht de coöperatie of het mogelijk was om de zorgfunctie in het pand te combineren met de verhuur van kantoren aan zorgaanbieders. Interesse was er helaas voor het dorp alleen niet.

Witte rook?

Dit keer lijkt het toch te lukken om zorgwoningen te bouwen in Gasselternijveen. Nieboer: "Zo ver als nu zijn we nog nooit geweest. Er zit ook wel wat druk achter, want met de gemeente was afgesproken dat ze het oude gemeentehuis op 1 februari zouden proberen te verkopen."

Het is nu aan de gemeente om een keuze te maken over de toekomst van het gebouw. Dat kan één van de door het dorp voorgestelde plannen zijn, maar de gemeente zou alsnog kunnen kiezen voor een meer open verkoop. In dat geval wil de dorpscoöperatie dat het gebouw enkel wordt verkocht op voorwaarde dat er betaalbare ouderenwoningen in komen.

