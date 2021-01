Mysterieuze namen van lanen in het Asserbos

Wat is de oorsprong van de straatnaam Rode Heklaan in Assen? De laan loopt dwars door het Asserbos, en ziet er prachtig uit tussen de hoge bomen.

René Meppelink uit Assen wil graag weten waar de naam vandaan komt, en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

De Rode Heklaan heeft deze naam waarschijnlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog, als het niet langer is, denkt Asser stadsgids Bernd Otter. "De meeste laannamen dateren van na de Tweede Wereldoorlog toen er ook bordjes zijn gemaakt."

Hek of heks?

De Rode Heklaan schijnt, volgens vragensteller Meppelink, ook op oude kaarten te staan onder de naam 'De Roode Heks Laan'. Waar is die S dan gebleven? En ging het dan om een heks? Otter: "Rode Heklaan is gewoon een andere benaming. Het betekent de laan van het rode hek."

En dat brengt ons direct bij de herkomst van de naam van het charmante laantje. "Niemand weet meer waar die naam vandaan komt. En omdat de laannamen in het bos ook geen officiële status hebben zoals de gewone straatnamen is er over de herkomst niets te vinden het gemeentearchief", weet Otter.

"Gissingen zijn er genoeg, en een duidelijke verklaring is wel gezocht door diverse onderzoekers maar niemand is er bij mijn weten in geslaagd het antwoord te vinden. Het meest waarschijnlijke is dat er aan het eind van die laan ooit een rood hek heeft gestaan. Maar aan welk eind en waarom dan, dat is volstrekt onbekend."

Eenboomslaan vol bomen

En zo zijn er rond het Asserbos wel meer mysterieuze straatnamen te vinden: "Zo is het ook wel raar dat er een Eenboomslaan bestaat, vol met bomen. De namen van de lanen zijn nooit officieel bekrachtigd, behalve de Johan Hoflaan. Zo wordt de Zwartwatersweg ook wel Zwartwaterseweg genoemd. En niemand weet wat het nou officieel is, omdat er simpelweg geen officieel vastgelegde naam is."

Zoek het uit!

Zo zie je maar, op sommige van de ingestuurde vragen valt geen duidelijk antwoord te geven. Laat je hierdoor niet ontmoedigen en blijf je vragen insturen naar Zoek het uit! Dan doen wij ons best om, als het even kan, het antwoord voor je te vinden.