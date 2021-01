Theaterproductie Gasselte voor tweede keer uitgesteld

De openluchttheaterproductie Fanfare op de Hondsrug, die vanaf begin juni zou worden opgevoerd in Gasselte, is een jaar uitgesteld. De organisatie Theaterstichting S.N.O.T. heeft dat besloten, omdat juni niet haalbaar is vanwege de coronamaatregelen. Aanvankelijk zou de de voorstelling vorig jaar juni al worden gespeeld, maar ook toen gooide het coronavirus roet in het eten.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) maakte vorige week bekend dat voor 1 juni dit jaar geen grote evenementen plaatsvinden in Drenthe. Op 3 juni zou de voorstelling in Gasselte, die zeven keer voor zo'n zevenhonderd man publiek zou worden opgevoerd, in première gaan. "Dit is nu niet realistisch. Niet alleen de spelers en de muzikanten moeten maanden dicht bij elkaar oefenen, ook het publiek moet tijdens de voorstellingen in grote getale op de tribune kunnen zitten. Dit alles is nu niet mogelijk", laat de organisatie weten.

Geïnspireerd door film

De voorstelling, die wordt geregisseerd door Bert Rossing, is geïnspireerd op de film Fanfare van Bert Haanstra uit 1958, die zich afspeelde in Giethoorn. De achttien spelers komen voornamelijk uit Gasselte en omgeving. Ook de muzikanten van de plaatselijke Muziekvereniging Harmonie spelen een grote rol. Theaterstichting S.N.O.T. wil met de productie de samenwerking tussen verschillende culturele stromingen in Gasselte bevorderen.

De voorstelling staat nu gepland in juni 2022. Naast dorpshuis De Trefkoel verrijst een groot openluchttheater. Er wordt een levensgroot decor gebouwd, bestaand uit bekende gebouwen uit Gasselte.

Lees ook: