Transportlijsten Kamp Westerbork vanaf vandaag openbaar

Tot nu toe waren de transportlijsten, op die van Sobibor na, niet openbaar. Kopieën delen aan nabestaanden die zelf onderzoek wilden doen, mocht het Herinneringscentrum Kamp Westerbork niet. Daarom waren nabestaanden met vragen tot nu toe afhankelijk van onderzoeksinstellingen, zoals het herinneringscentrum bij Hooghalen.

'Heel belangrijk'

"Wat het belang van deze openbaarmaking is? Mensen willen het gewoon weten. En juist omdat dit in een archief verstopt zit en deze lijsten tot nu toe niet op persoonsniveau openbaar zijn, is dit heel belangrijk", zegt onderzoeker José Martin van het herinneringscentrum. "Je kunt het ook wel op andere kaarten vinden die online beschikbaar zijn, maar dan moet je weten hoe je ze moet lezen."

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werkt al jaren aan het digitaliseren van verschillende oorlogsbronnen, die de zoektocht naar omgekomen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog toegankelijker maken. Sinds 2000 wordt gewerkt aan de database Een Naam en een Gezicht.

Tijdlijn

Door net als veel andere instellingen datumgegevens uit deze informatie beschikbaar te stellen aan Netwerk Oorlogsbronnen, is via oorloglevens.nl de levensloop van onder anderen slachtoffers van de Holocaust in één oogopslag te volgen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk welke bewoners van het vluchtelingenkamp Westerbork met het passagiersschip St. Louis in Nederland zijn aangekomen. Ook is via oorlogslevens.nl te vinden welke gevangenen van Kamp Westerbork zijn opgepakt tijdens de zigeunerrazzia op 16 mei 1944.

Martin: "Op oorlogsleven.nl staat een soort tijdlijn bij iedere persoon met daarin gebeurtenissen op datum. Op zo'n datum kun je klikken en dan zie je waar die info beschikbaar is. Dat kan ook bij andere instellingen zijn, zoals in Amersfoort of Vught. Die tijdlijn geeft een prachtig overzicht. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten waar ze informatie kunnen vinden en of er misschien nog meer is, waarvoor ze terug kunnen naar de onderzoeksinstelling zoals het herinneringscentrum."

Ook beschikbaar in de VS

Een deel van de database van Een Naam en een Gezicht is onlangs beschikbaar gekomen in de Verenigde Staten. Door een eigen zoektoegang op het online archief van het United States Holocaust Memorial Museum, kan op naam naar Nederlandse slachtoffers worden gezocht. Op deze manier is vanuit Amerika informatie van naar vanuit Nederland gedeporteerde slachtoffers te raadplegen.

