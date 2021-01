Corona in Drenthe: 109 nieuwe besmettingsgevallen bekend

Er worden een coronatest afgenomen bij ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen (Rechten: Kim Stellingwerf)

Afgelopen etmaal zijn er 109 nieuwe geregistreerde coronabesmettingsgevallen bij gekomen in Drenthe. Dat zijn er beduidend meer dan gisteren (76 nieuwe besmettingen). Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Daarnaast moesten ook vier mensen worden opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting. In tegenstelling tot de afgelopen twee dagen zijn er in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd door het coronavirus.

Het aantal coronabesmettingen neemt nu al weken af. Een grote zorg van het kabinet, het RIVM, gezondheidsexperts en ziekenhuizen is wel dat de Britse variant daar verandering in kan gaan brengen. Die is besmettelijker dan de eerdere mutaties van het virus.

Coevorden meeste nieuwe besmettingsgevallen

De gemeente Coevorden kende het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen: 24. Ook Emmen (16), Assen (15), Meppel (14) en Hoogeveen (10) liep het aantal nieuwe coronabesmettingsgevallen in de dubbele cijfers.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 27-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 777 (+2) 4 10 Assen 1870 (+15) 35 (+1) 11 Borger-Odoorn 905 (+4) 17 11 Coevorden 1603 (+25) 36 20 Emmen 4549 (+16) 77 49 Hoogeveen 2768 (+10) 49 33 Meppel 1331 (+14) 20 (+1) 22 Midden-Drenthe 1127 (+1) 18 (+1) 23 Noordenveld 725 (+2) 14 (+1) 19 Tynaarlo 876 (+9) 14 17 Westerveld 464 (+4) 11 7 De Wolden 1038 (+7) 22 14 Onbekend 30 0 0

In totaal zijn er in de provincie Drenthe sinds de uitbraak van het coronavirus 18.063 mensen positief getest. Van hen zijn 235 personen overleden.

Drentse ziekenhuizen

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen er in de Drentse ziekenhuizen totaal nog 46 coronapatiënten, van wie veertien op een ic-bed en 32 patiënten op een verpleegafdeling. Woensdag meldde het zorgnetwerk nog vijftien patiënten op de ic en dertig op de verpleegafdelingen.

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus met een test vastgesteld bij 961.690 Nederlanders.

