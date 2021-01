PVV Overijssel wil dat provincie betaalt voor omvaren door stremming

De provincie Overijssel moet de planning van het werk aan de sluizen en bruggen aanpassen, zodat Coevorden voor binnenvaartschepen bereikbaar blijft. Als dat niet lukt moet de provincie de kosten voor het omvaren, via de Drentse wateren, betalen. Dat zegt de PVV in Provinciale Staten van Overijssel.

De partij heeft vragen gesteld over de stremming van bijna een half jaar in het kanaal Almelo - De Haandrik/Coevorden naar aanleiding van een uitzending van RTV Drenthe.

PVV: beroerde planning

Het Overijsselse PVV-Statenlid Joeri Pool vindt dat door een beroerde planning van zijn provincie de binnenvaartschippers naar Coevorden nu een half jaar voor pampus liggen, zo twittert hij. Hij roept vervoersgedeputeerde Bert Boerman op om wat te doen aan de situatie.

Op dit moment wordt er door de provincie Overijssel gewerkt aan brug en sluis De Haandrik, dat duurt nog tot februari. Daarna worden de Coevordesluis en de burg een paar honderd meter verder op aangepakt. Volgens de schippers zijn ze over deze laatste stremming van begin maart tot half april helemaal niet geïnformeerd. "Het kanaal is gewoon een half jaar niet bevaarbaar", bromt schipper Piet Kuipers die met de Hensie in Coevorden vast ligt.

De provincie zegt met een aantal handmatige brug- en sluisbedieningen tussen de werkzaamheden door de schepen en bedrijven voldoende tegemoet te zijn gekomen. Die tussentijdse bedieningen zijn om de twee weken een paar uur. "Onwerkbaar", zeggen de schippers. Schippersechtpaar Bos probeert met de Athena wel heen en weer te varen maar komt door de beperkte doorvaartmogelijkheden vaak stil te liggen. Ze liggen nu alweer een week vast in Gramsbergen met een volgeladen grintschip.

Overijssel moet omvaren maar betalen

Omvaren via Drenthe zoals de provincie Overijssel voorstelt, is ook niet werkbaar volgens de schippers. Door de geringe diepgang van de Verlengde Hoogeveense vaart kunnen de schepen maar de helft van hun lading grint meenemen. Daardoor moeten ze twee keer varen om dezelfde hoeveelheid in Coevorden te krijgen. Bovendien is het ook nog eens een omweg waar veel meer brandstof voor nodig is. Kortom: het is niet praktisch en wel duur.

De Overijsselse PVV-fractie stelt dan ook voor dat de provincie de meerkosten van omvaren betaalt als er geen andere oplossingen mogelijk zijn. Als er allemaal niks mogelijk is moet gedeputeerde Bert Boerman zelf maar persoonlijk de schippers bezoeken om uit te leggen 'waarom de provincie Overijssel ze zo laat vallen en de schippers zo slecht heeft geïnformeerd', stelt PVV-Statenlid Joeri Pool voor.

