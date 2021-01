Oud-inwoner Erica in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor misbruik dochter

Een 53-jarige oud-inwoner van Erica is voor het stelselmatig seksueel misbruiken van zijn dochter door het hof in Leeuwarden veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk. De man moet zich in de proeftijd laten behandelen.

Het hof vindt bewezen dat de man zijn dochter misbruikte in de periode van 2003 tot en met juli 2011. Het meisje was bij aanvang nog maar vier jaar oud. Het stopte toen zij twaalf jaar oud was. De dochter durfde niemand iets vertellen, bang dat haar ouders zouden gaan scheiden. Toch nam zij een vriend in vertrouwen en de bal kwam aan het rollen. Haar vader bekende. De man kreeg de straf ook voor het in het bezit hebben van kinderporno. Een scheiding volgde alsnog.

Hoger beroep

Het hof hield er rekening mee dat de oud-Ericaan niet eerder is veroordeeld. De rechtbank in Assen legde de man in december 2018 nog een celstraf op van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had toen vijf jaar geëist, maar ging niet in hoger beroep. De man echter wel. Door de strafzaak voelde hij zich gedwongen uit Erica te verhuizen. Hij woont nu elders in Drenthe.

Lees ook: