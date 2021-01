Djammen: Jolien Damsma, country-parel uit Vledderveen

"Ik heb sinds kinds af aan al een passie voor muziek maken. Dan met name in de country- en americanahoek", vertelt Damsma, nu 23 jaar.

En toen was er muziek

In haar kinderjaren begon ook de fascinatie voor het schrijven van liedjes. Iets maken wat er daarvoor nog niet was. "Dat vind ik echt een uitdaging. Goede liedjes schrijven en vooral dan de teksten, de juiste woorden vinden. Proberen iets op een nieuwe manier te zeggen."

Damsma begint het proces van schrijven vaak bij zichzelf, maar een liedje groeit naarmate de tijd vertrekt. Dan wordt het soms groter dan de artiest zelf. Door het te delen met anderen bijvoorbeeld. "Zodra het gedeeld wordt in de wereld of je zingt het voor een ander, is het eigenlijk niet meer jouw liedje. Maar dan is het voor iedereen en dan heeft het voor iedereen misschien weer een andere betekenis", legt Damsma uit. "Je hoopt gewoon dat je iets maakt waar mensen wat aan hebben."

Idolen

"Als ik kijk naar Amerikaanse zangeressen dan zijn sowieso Dolly Parton en Emmylou Harris mijn idolen, maar hier in Nederland vind ik Ilse de Lange natuurlijk heel goed." De klank van de Amerikaanse jaren zeventig country is duidelijk terug te horen in de stijl van Damsma. Daarbij neemt ze ook een voorbeeld aan Ilse de Lange. "Dat zij gewoon helemaal zichzelf is. En dat zij zo dapper is geweest om countrymuziek te gaan maken in een land waar dat eigenlijk helemaal niet populair was."

Tijdens de opnamen van Djammen riep audiotechnicus Karel Post dat Ilse de Lange maar op moet passen met Damsma in de muzikale startblokken. "Dat denk ik niet hoor. Ik denk dat Ilse weinig te vrezen heeft", lacht de bescheiden Vledderveense.

Na de single van vorig jaar wacht Drenthe op dit moment in spanning af op nieuw werk van de Vledderveense countryzangeres. "Wat ik heel graag wil doen is een ep'tje opnemen. En dat zal toch binnen korte termijn wel gaan gebeuren."