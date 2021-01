'Aa en Hunze had vergunning voor betonnen fietspad moeten aanvragen'

Bij de aanvraag van zo'n vergunning kijkt de RCE in hoeverre de ingreep de archeologie in de bodem verstoort. "En in de Strubben Kniphorstbosch verstoor je al snel iets", vervolgt de woordvoerder. "Maar dat hebben we nu niet kunnen toetsen."

'Alsof je een sticker op de Nachtwacht plakt'

Landschapsarchitect en voormalig rijksadviseur Berno Strootman was betrokken bij het maken van de landschapsvisie Drentsche Aa. Hij noemt de aanleg van het fietspad "een slecht idee, want je hebt hier te maken met een bijzonder gebied. Het is het enige archeologische reservaat van Nederland, van maar liefst 370 hectare groot", zegt hij. "De Strubben Kniphorstbosch is juist authentiek met al die zandpaden en nu ligt er zo'n groot betonnen fietspad. De volgende stap is een grote parkeerplaats direct naast het hunebed", meent Strootman.

Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is al ruim dertig jaar betrokken bij het landschap in de Strubben Kniphorstbosch. Hij werkte onder andere mee aan een inrichtings- en beheerplan voor het gebied. "Het gaat mij echt aan het hart", zegt hij over de actuele ontwikkelingen. "We hebben jarenlang geprobeerd het landschap te beschermen en mooier te maken, maar nu is het landschap aangetast", vindt Spek. "Alsof je een mooie sticker op de Nachtwacht plakt. Ontzettend zonde."

Jaap Verhulst, voorzitter van Nationaal Park Drentsche Aa, voelt zich overvallen door de aanleg van het fietspad. "Dit had beter gekund", reageert hij. "Zoiets past in de Bijlmer of in Lelystad, maar dat betekent niet dat het ook in de Drentsche Aa thuishoort."

Strubben in de Strubben Kniphorstbosch (Rechten: Wikimedia Commons)

Van internationaal belang

Strootman en Spek benadrukken dat het Nationaal Park ook van internationaal belang is. Spek: "Het Drentsche Aa-gebied is internationaal een voorbeeld van goed landschapsbeheer. Mensen van over de hele wereld komen hier kijken hoe dat gebeurt." Strootman: "Mensen houden zo ontzettend van dit gebied; het is van nationale en internationale betekenis. Dit gebied mag je alleen met witte handschoentjes heel voorzichtig aanpakken."

Spek vindt het op zich een goed idee om fietspaden te verbeteren voor recreatie en toerisme. "Maar niet op deze manier", zegt hij. "Het is goed bedoeld om het fietspad op te knappen, maar juist in de landschapsvisie Drentse Aa is vastgelegd dat we terughoudend zouden zijn met aanpassingen."

Het is belangrijk dat er goede fietsverbindingen zijn, maar dit is geen gepaste oplossing" Jaap Verhulst - Voorzitter van Nationaal Park Drentsche Aa

Strootman plaatst zijn vraagtekens bij de totstandkoming van de plannen voor het fietspad. In de jaren dat hij aan de slag was met de landschapsvisie Drentsche Aa en het inrichtingsplan voor de Strubben Kniphorstbosch verliepen zulke dingen volgens hem heel zorgvuldig. "We zijn onder meer veel in gesprek geweest met dorpsraden en belangengroepen, omdat er bijvoorbeeld weerstand was tegen bomenkap. Maar omdat we alle partijen erbij hebben betrokken, merk ik dat er nog altijd veel waardering is voor wat we hebben gedaan."

'Ondoordacht plan'

Normaal gesproken wordt er dus niet over één nacht ijs gegaan bij plannen over het monumentale natuurgebied, maar uit reacties blijkt dat de gemeente ditmaal wel haar eigen weg is ingeslagen. "Het is vreemd dat de gemeente haar eigen gang gaat", stelt Spek. "Staatsbosbeheer heeft de gemeente sterk afgeraden om het fietspad aan te leggen, maar toch heeft de gemeente het plan doorgezet."

"Dit is ongetwijfeld met de beste bedoelingen gedaan", gaat Strootman verder. "Maar dit plan lijkt ondoordacht en in mijn ogen is het onhandig en onverstandig." Verhulst sluit zich hierbij aan. "Het is belangrijk dat er goede fietsverbindingen zijn, maar dit is geen gepaste oplossing."

Schaapskudde Het Stroomdal uit Schipborg in de Strubben Kniphorstbosch (Rechten: RTV Drenthe)

Zorgen om veiligheid

Naast de kritiek op hoe het fietspad eruitziet in het landschap en de vraagtekens die gezet worden bij hoe de plannen tot stand zijn gekomen, zijn er ook zorgen over de veiligheid van het fietspad zelf. Nodigt zo'n breed, betonnen fietspad niet uit om er hard op te rijden? Spek sprak een schaapsherder die met zijn kudde door het gebied trekt. "Hij maakt zich zorgen. Je moet er niet aan denken dat iemand met 40 à 50 kilometer per uur de kudde in rijdt."

Verhulst heeft óók zijn twijfels over de veiligheid van het fietspad. "Ik woon zelf ook langs een zandweg met zo'n fietspad. En ik zie er aldoor auto's overheen rijden. Die gaan dan niet meer over het zandpad. Dan moeten de fietsers alsnog uitwijken."

En nu?

Een 'bescheidener fietspad' was volgens Spek een betere optie geweest. "Schelpen fietsen ook prima volgens mij, maar ik ben geen wegenexpert. Er zijn in elk geval andere opties te bedenken. Dit fietspad past niet bij de omgeving." Verhulst: "De gemeente Aa en Hunze ligt voor een groot deel in het Nationaal Park en de gemeente profiteert daar economisch ook van. Er zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om zo'n pad beter te laten passen en het zou het wat mij betreft ook iets meer mogen kosten." Wat Strootman betreft moet het fietspad er zo snel mogelijk uit.

De PvdA in de gemeente Aa en Hunze vraagt morgenavond in de raadsvergadering om opheldering. "We willen weten hoe de besluitvorming over de aanleg van het pad tot stand is gekomen en de manier waarop de communicatie daaromtrent heeft plaatsgevonden', aldus de sociaaldemocraten.

De gemeente Aa en Hunze zag vandaag geen kans om te reageren op de gang van zaken rondom de aanleg van het fietspad.

