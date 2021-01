Man die kinderen seksueel lastigvalt moet de cel in

Voor het masturberen in het bijzijn van kinderen is een 65-jarige man uit Assen door het hof in Leeuwarden een celstraf van zes maanden opgelegd. Vier maanden hiervan zijn voorwaardelijk en hoeft de man niet uit te zitten, zolang hij niet opnieuw kinderen seksueel lastigvalt.

De man werd in juni 2019 door de rechtbank in Assen voor het vergrijp veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij ontkende alles en ging in hoger beroep.

Man bevredigde zich bij Baggelhuizerplas

Maar het hof vond ook bewezen dat hij in juli 2018 bij de Baggelhuizerplas zichzelf bevredigde voor de ogen van vier jongens van 13 en 14 jaar oud op de mountainbike. De jongens sloegen alarm en gaven een goed signalement van de man. Eén van hun vaders dacht daarbij aan een familielid en toonde de jongens een foto. De jongens zeiden de man bij de plas hierin te herkennen.

De politie volgde de verdachte door een peilbaken (een volgsysteem) onder zijn auto te plaatsen. Enkele weken later reed de Assenaar naar een zwembad in Biddinghuizen. In de kleedruimte masturbeerde de man voor de ogen van twee jongens van 7 en 11 jaar. Dit werd opgenomen door een verborgen camera die door de politie in tussentijd in de kleedruimte was opgehangen.

Man ontkent, maar wil toch geholpen worden

Hoewel de man op eerdere zittingen hardnekkig ontkende en volhield dat hem niets mankeerde, liet hij bij het gerechtshof weten toch geholpen te willen worden. De rechters beslisten dat de man zich laat behandelen door de AFPN of een vergelijkbare kliniek.