Een ijsbad in de winter? 'Je voelt je de rest van de dag energiek'

Zonder te aarzelen stapt Schnoing de tuin in, die bedekt is met een laagje vers gevallen sneeuw. Maar dat weerhoudt hem er niet van om enkel in een sportbroekje, T-shirt en op blote voeten naar buiten te gaan. Schnoing geeft een koudetraining in Het bos van Anno in Klazienaveen. Een ongeroerd stukje Drenthe, waarin onder meer een zwemvijver te vinden is met daarnaast een dompelbad, gevuld met ijs. "Eerst even het vuurtje aanmaken", zegt hij.

Gerrie Schnoing maakt een vuurtje voordat hij een ijsbad neemt (Rechten: Marcel Drent/RTV Drenthe)

Wim Hof Methode

De koudetrainer is een aantal jaren geleden geïnspireerd geraakt door Wim Hof, ook wel bekend als 'The Iceman'. Nadat Schnoing de 'Wim Hof Methode' ontdekte, besloot hij een workshop te volgen, waarin hij verschillende dingen leerde. "Het is echt een unieke ervaring", vindt Schnoing. Na die workshop was Schnoing direct verkocht en besloot hij de instructeursopleiding te gaan doen. "Ik was echt omver geblazen over wat het met mij deed. Je komt helemaal tot jezelf in het ijsbad, je leert ademhalingsoefeningen en door de kou van het bad gaan je bloedvaten openstaan."

Ik vond dat meer mensen hier van moesten weten in mijn omgeving. Ik wilde mensen ook helpen weer zichzelf terug te vinden, daarom besloot ik die opleiding te volgen", vertelt hij. "In een ijsbad komt je lichaam in een ruststand en komen er allemaal natuurlijke stofjes vrij. Hierdoor voel je je de rest van de dag energiek."

Het ijsbad

De vuurton in de tuin is inmiddels aangestoken. Schnoing trekt de kleren die hij nog aan heeft uit, gaat in zijn zwembroek voor de warme ton staan en begint aan een warming-up. "Wat we doen voordat we het ijsbad ingaan is alle grote spiergroepen even aanspannen. Hierdoor creëer je alvast warmte." Nadat de oefeningen gedaan zijn, loopt Schnoing naar het ijsbad en stapt er na een paar diepe ademhalingen in. "Tot de knieën erin, even goed ademhalen, en dan direct het ijs in."

Hij laat zichzelf het bad in zakken en gaat direct verder met zijn ademhalingen. Na tien seconden krijgt hij zijn ademhaling onder controle en komt hij tot rust. "Goed mijn focus behouden, concentreren op mijn lichaam. Ik voel wat er gebeurt, mijn vaten gaan openstaan, de paniek ebt weg en ik ben heerlijk onder controle."

Gerrie Schnoing oefent zijn ademhaling (Rechten: Marcel Drent/RTV Drenthe)

Risico

Volgens Schnoing zitten er, ondanks de barre temperaturen, weinig risico's aan het nemen van een ijsbad. "Het is niet gevaarlijk, nee. Een groot risico is onderkoeling, maar tijdens trainingen van mij zit je daarvoor te kort in het bad. Ik heb daar een heel ruime marge op genomen. Mensen met klachten, medische problemen of aandoeningen laat ik van tevoren altijd informeren bij hun arts of het goed is dat ze bij mij een workshop volgen. Als ze groen licht krijgen, zitten ze bij mij in een veilige omgeving en kan er eigenlijk niets fout gaan."

Gerrie stapt na zo'n dertig seconden het bad uit. Hij blaast de kou en het ijs een paar keer goed van zich af en strekt zijn lichaam. "Lekker om de stofjes die jou dit fijne gevoel geven even tot je door laten dringen. Vol energie, met een mooi rood lichaam, weer de dag door. Heerlijk", besluit Schnoing enthousiast.