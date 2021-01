Wandkunstwerk Carolein Smit maakt nieuw café Drents Museum af

Smit is internationaal bekend om haar figuratieve kunstwerken, vaak van keramiek. Eind 2018 had het Drents Museum de primeur om als eerste Nederlandse museum kunst van haar tentoon te mogen stellen. Nog steeds staan er twee door haar gemaakte en niet van echt te onderscheiden Drentse heideschapen in het museum.

De dood

Voor het werk dat nu aan de wand van het museumcafé hangt, moest Smit wel even uit haar comfortzone stappen. "Normaal gesproken werk ik gewoon in mijn atelier en maak ik daar wat me fascineert en inspireert. Voor deze opdracht van het museum moest ik me echt terugtrekken en goed nadenken over wat ik wilde maken", vertelt Smit.

Het resultaat is een reliëf van keramiek, met verwijzingen naar een adellijk eettafereel uit vervlogen tijden. Een typische draai van Smit daaraan is het grote aantal verwijzingen naar de dood. Dat thema speelt vaker een rol in haar werk. Smit: "Ik vind de dood een fascinerend gegeven. Je kunt in het leven zoveel willen, maar er komt voor iedereen een keer een tijd dat het afgelopen is."

Totentanz

De inspiratie voor het reliëf in het Drents Museum haalde Smit uit de Totentanz: een thema dat in de vijftiende eeuw veel gebruikt werd in de kunst en waarmee op een zowel humoristische als verschrikkelijke manier de naweeën van de pestepidemie worden verbeeld. Op schilderijen en beeltenissen met het thema dansen geraamtes van mensen uit allerlei bevolkingslagen vrolijk achter de dood aan.

Skeletten spelen een grote rol in het nieuwe wandkunstwerk van de kunstenaar. Smit: "De pestepidemie past ook weer goed bij de tijd waarin we nu leven. Het leven kan zo ineens over zijn, dus leef in het nu."

Kunstenaar Carolein Smit (Rechten: RTV Drenthe)

'Exceptioneel goed'

Museumdirecteur Harry Tupan is groot bewonderaar van de stijl van Smit en vindt het reliëf een geweldige toevoeging voor het museum. "Ik vind het heel belangrijk dat wij iets van deze kunstenaar kunnen laten zien, omdat we gespecialiseerd zijn in hedendaagse figuratieve kunst. Carolein is exceptioneel goed, zowel in haar creativiteit als in haar kunde", zegt Tupan.

Met het voltooien van het wandkunstwerk is het nieuwe museumcafé helemaal af. Het is alleen nog de vraag wanneer de deuren open mogen. Door het coronavirus is het Drents Museum al een poos dicht. "Het hangt af van de overheid, maar zodra de horeca weer open mag zal ons café dat ook gaan", zegt Tupan.

Armeniëtentoonstelling

De directeur verwacht niet dat het coronavirus de eerstvolgende grote tentoonstelling in de war zal schoppen, al houdt hij nog wel een slag om de arm. De tentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië staat gepland in de laatste week van maart. Tupan: "Voor nu gaan we ervan uit dat de tentoonstelling door kan gaan, al zijn we wel afhankelijk van de situatie in Nederland en Armenië. Als er een vliegverbod geldt of mensen uit Armenië niet naar Nederland mogen reizen, dan wordt het lastig."