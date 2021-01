Groeiend afvalprobleem bij textielinzamelaar Sympany

Het groeiende percentage afval tussen het ingezamelde textiel is één van de grotere problemen die op dit moment spelen bij Sympany. Het afval, dat normaal gesproken in de grijze container hoort. zorgt voor een opsomming aan moeilijkheden. "Het moet natuurlijk gescheiden worden, maar het besmet ook heel vaak ander textiel. Hierdoor moet die kleding weggegooid worden en kan dat niet meer gerecycled worden. Dit levert weer extra kosten op", vertelt Sanne de Lorme namens Sympany.

Waterschade

Naast vervuilde kleding komen er ook ladingen doorweekte kleding binnen. Sympany betaalt aan een aantal gemeentes voor het plaatsen van kledingcontainers, maar dit kan nu vaak niet meer uit. Vooral bij de ondergrondse containers ontstaat er vaak waterschade.

"De bestrating rondom kledingcontainers is niet altijd waterdicht. We hebben net een lading kleding binnengekregen die zeiknat is, dat kan allemaal weg. Dit is een probleem dat wij dan samen met de gemeenten moeten oplossen. Hierbij wil ik ook direct het belang van een dichte kledingzak benadrukken. Het zou veel schelen wanneer zakken goed afgesloten worden weggegooid", benadrukt De Lorme.

Er zat al een stijgende lijn in het weggegooide textiel, maar door de coronacrisis heeft die stijging een boost gekregen. Mensen hebben massaal hun zolders opgeruimd. "Er is enorm veel aanbod op de markt. Er wordt veel te veel weggegooid en hierdoor ontstaat er een te groot aanbod voor de vraag. Dit resulteert voor ons weer in lagere verkoopprijzen", vertelt De Lorme.

Circulaire recycling

Het doel van Sympany is de levenscyclus van het textiel te verlengen. Wat herdraagbaar is wordt voornamelijk verkocht aan landen in Oost-Europa. Hier is de vraag naar tweedehands kleding veel groter dan in Nederland. In de Nederlandse kledingkast hangt slechts drie procent tweedehands gekocht textiel. Het textiel dat niet herdraagbaar is, wordt samen met partners gerecycled. "Het hoogst haalbare wanneer je het over recycling hebt, is van het textiel weer nieuwe hoogwaardige garen maken, maar dit lukt helaas lang niet altijd."

Dit komt volgens haar niet alleen door het groeiende aanbod en de vervuiling van kleding, maar ook omdat het recycleproces nog in de kinderschoenen staat. "We kunnen al heel veel, alleen het gaat om hele grote volumes. Dus er is heel veel vraag nodig naar gerecyclede items, om al die recycle-oplossingen naar een hoger niveau te tillen. Of het verplicht worden om gerecyclede items te maken", benadrukt De Lorme.

Oplossing

De problemen waar Sympany tegenaan loopt zijn niet zomaar opgelost. Dat zou pas kunnen als de wetgeving, consumenten en textielverwerkers allemaal hetzelfde doel nastreven. "Waar we mee moeten beginnen is sowieso beter consumeren. Minder kopen, waardoor we ook minder weggooien, maar een verplichting vanuit de overheid om recyclebare kleding te verkopen zou natuurlijk ideaal zijn. Tot die tijd blijft het aanbod stijgen en is de recycling niet optimaal", aldus De Lorme.