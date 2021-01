Alleen Flevoland heeft relatief meer vaccinweigeraars dan Drenthe

Dat blijkt uit een enquête van LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Zij vroegen, tussen 13 en 18 januari en verspreid over het land, aan zo'n elfduizend respondenten of zij zich laten inenten tegen het coronavirus zodra dit mogelijk is. De ondervraagden konden kiezen uit de volgende antwoordcategorieën: zeker, waarschijnlijk wel, weet ik (nog) niet, waarschijnlijk niet en zeker niet.

Alleen in Flevoland relatief meer vaccinweigeraars

Drenten vulden relatief vaak in dat zij (waarschijnlijk) geen inenting willen. 17,9 procent van de inwoners antwoordde dat zij 'waarschijnlijk niet' of 'zeker niet' een prik wensen. Alleen in Flevoland stonden procentueel gezien meer mensen (achttien procent) afwijzend tegenover een vaccin. In Overijssel gaat het om 17,6 procent van de inwoners.

(Verhaal gaat verder onder het diagram)

Groep twijfelaars in Drenthe is klein

Landelijk gaat het om zo'n veertien procent van de ondervraagden die een vaccin (waarschijnlijk) weigeren. Toch zijn er in Drenthe ook relatief veel mensen die juist wél voor een vaccin gaan. Dat kan doordat de groep twijfelaars hier erg klein is: maar 2,5 procent weet (nog) niet of ze zich laten inenten. Landelijk is dat zeven procent.