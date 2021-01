Anderhalf jaar cel geëist voor 'zinloos uitgaansgeweld' in Assen

Twintig tot dertig vuistslagen tegen het hoofd zou een 25-jarige Assenaar hebben uitgedeeld aan een man die hem tijdens het uitgaan provoceerde. Ook kreeg het slachtoffer een trap tegen zijn hoofd. Dat zeggen getuigen die het gevecht aan de Kerkstraat in Assen in juli vorig jaar zagen.

Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend in de rechtbank in zijn woonplaats anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen de Assenaar. De officier van justitie vindt poging tot doodslag te bewijzen, omdat de vele vuistslagen en de trap het slachtoffer fataal hadden kunnen worden. Ze noemde het 'zinloos uitgaansgeweld'.

Uitgedaagd

De Assenaar was in de nacht van 19 juli met vrienden aan het stappen toen hij op de Kerkstraat in het centrum een kennis van vroeger tegenkwam. De man daagde hem uit en intimideerde hem, vertelde de verdachte. Hij negeerde het eerst, maar toen de man steeds verder ging en over de moeder van de verdachte begon, ontstond er een gevecht.

Daarbij trok de Assenaar zijn rivaal aan het been, waardoor die op de grond viel. Eenmaal op de grond ging de man bovenop hem zitten en deelde hij naar eigen zeggen twee tot drie vuistslagen uit. "Daarna kreeg ik een trap in mijn gezicht en raakte ik in paniek, omdat ik wazig zag. Ik ben toen om me heen gaan slaan en weggerend", verklaarde hij in de rechtszaal. Hij is later aangehouden en zit niet meer vast.

Breuken in gezicht

De Assenaar bezwoer de rechters dat hij zich niet kan herinneren dat hij het slachtoffer vaker heeft geraakt. Maar de officier gelooft de verklaringen van acht getuigen die er vlakbij stonden toen het gebeurde. Het viel sommigen op dat niemand ingreep. Een vrouwelijke omstander vroeg haar vriend iets te doen, omdat ze bang was dat het slachtoffer doodgeslagen zou worden. Die man gaf de Assenaar een trap, omdat het hem niet lukte de agressieve man van het slachtoffer af te krijgen.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek onder andere breuken in zijn gezicht te hebben. Hij heeft recht op 800 euro schadevergoeding, vindt de officier.

'Blind van woede'

De reclassering concludeert dat de 25-jarige Assenaar zijn leven goed op orde heeft. Hij heeft een huis, werk en verder ook geen problemen. Toch kan de aanklaagster moeilijk geloven dat er niks met hem aan de hand is. "Het is toch niet normaal als je zo uit je plaat gaat en kennelijk blind van woede zo tekeergaat op een persoon."

Zijn advocaat vindt alleen mishandeling bewijsbaar, mede omdat het slachtoffer geen blijvend letsel aan het geweld overhoudt. Omdat haar cliënt zo was geprovoceerd en uit emoties heeft gehandeld, vindt ze dat hij geen straf moet krijgen.

