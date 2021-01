Kunstwerken in het Bargerveen: Into Nature gaat dit jaar wél door

Into Nature is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in de natuur. Het festival is een initiatief van het Drents Museum en Stichting Kunst & Cultuur. In 2016 was de eerste editie in het gebied tussen Assen en Eelde, bij de tweede editie in 2018 stonden de kunstwerken verspreid in de natuur tussen Darp en Frederiksoord. Afgelopen jaar zou het Bargerveen in Zuidoost-Drenthe het decor zijn.

Openluchtmuseum

Het evenement stelt tientallen kunstwerken van zowel Nederlandse als internationale kunstenaars tentoon, midden in de natuur. Kunstliefhebbers kunnen wandelend of fietsend een route afleggen, om zo alles te bekijken.

Corona

Vanwege de coronacrisis besloot de organisatie om het project uit te stellen naar dit jaar. Voor aankomende zomer zijn er voldoende maatregelen getroffen, stelt zakelijk leider Luisa Redenbacher. "Het Bargerveen is een ideaal gebied om onderling afstand te houden. We hebben er vertrouwen in dat de maatregelen in de zomer zijn versoepeld."

(Tekst gaat verder onder de video)

Broedseizoen

Maar corona is niet het enige obstakel voor de organisatie. Normaal wordt Into Nature midden in de zomer gehouden, maar dit jaar gaat dat niet. "We moeten hier rekening houden met het broedseizoen van de vogels", legt Redenbacher uit. "In overleg met het Staatsbosbeheer hebben we besloten om na het broedseizoen op te bouwen en open te gaan."

18 kunstwerken

Voor de makers van de kunstwerken, onder wie internationale topkunstenaars Roger Hiorns, Marguerite Humeau en Otobong Nkanga, betekent het uitstel meer tijd voor hun creaties. Zo maakte de Italiaanse Giotgio Andreotta Calò een film als kunstwerk over vlinders in de vlinderkas in het Rensenpark. In totaal vind je achttien kunstwerken op de route in het Bargerveen.

De meeste daarvan zullen gratis te bezoeken zijn, maar bij de start van de route bij de schaapskooi in Weiteveen kunnen bezoekers een papieren gids en een audiotour kopen. Zo krijgen ze extra informatie over verschillende kunstwerken of toegang tot bepaalde exposities of lezingen.

New Energy

Het thema van deze editie is New Energy. Volgens Redenbacher leent het Bargerveen zich daar perfect voor. "Turf, olie, windmolens, noem het maar op. De kunstenaars hebben zich hier ook door laten inspireren. Wij kunnen niet wachten om met nieuwe energie een mooi evenement te organiseren."

Bezoekers

Ruim twee jaar geleden, bij de laatste editie, trok Into Nature ongeveer 20.000 bezoekers. Op dat aantal hoopt de organisatie, ondanks corona, nu weer. Redenbacher: "Het is een open gebied en toegankelijk voor iedereen. Mensen die op de zondagmiddag een wandeling willen maken of een rondje willen fietsen, komen hier ook."

Langere editie

Into Nature is te zien van 31 juli tot en met 24 oktober 2021 in het Bargerveen, dus ook tijdens de herfstvakantie. De route begint en eindigt bij de schaapskooi in Weiteveen.