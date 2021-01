Prik- en teststraat in Emmen komt in voormalig Fletcher Hotel

De handelingen vinden plaats in de sportruimtes van het complex. Er komen verschillende looproutes in het gebouw zodat mensen die komen voor vaccineren geen mensen tegenkomen die getest moeten worden. Volgens de GGD en de gemeente Emmen is het hotel geschikt vanwege de goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid. Begin januari sloot het hotel zijn deuren. De GGD Drenthe wil vanaf 15 februari het vaccineren in Emmen starten.

Derde en vierde?

Het is de tweede vaccinatielocatie in Drenthe. Bij het TT Circuit in Assen is al een grootschalig test- en vaccinatiecentrum. Binnenkort wordt ook bekend waar in Hoogeveen gevaccineerd gaat worden. Er zijn meerdere plekken in beeld, de GGD weegt nog af welke het meest geschikt is.

De locatie in Hoogeveen moet begin maart prikklaar zijn. De GGD onderzoekt de mogelijkheden voor een vierde priklocatie in Drenthe.

