Auto rijdt huis binnen, bestuurder opgepakt: 'Hij stond te vloeken en te tieren'

Het huis raakte daarbij zwaar beschadigd aan de voorgevel. Het is nog onbekend hoe of waarom de bestuurder de woning is ingereden, de politie doet daar onderzoek naar. Ook kwamen de brandweer en een ambulance naar de plaats van het voorval.

De bestuurder is een 42-jarige man uit Tynaarlo. Nadat hij er vandoor ging is hij rond 14.30 uur aangehouden.

'Zag een auto voorbij sjezen'

Een buurtbewoonster zegt tegen RTV Drenthe: "Ik liep met de hond en toen zag ik met een noodgang vanaf het grasveld en auto voorbij sjezen." Volgens haar reed de auto 'misschien wel 100 kilometer' per uur. Ze begon te schreeuwen en te krijsen, zegt ze. "Ik ben meteen naar het huis toegelopen en meneer was oké. Hij (de bestuurder van de auto, red.) begon te vloeken, te schelden en te tieren en is toen weggelopen." Een overbuurman heeft toen de politie gebeld. "Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen."

Volgens de buurvrouw is dit geen ongeluk en is het een doelbewuste actie geweest.

Schade aan huis groot

De schade aan de hoekwoning is groot. De complete voorpui is door de auto eruit gereden. De voortuin ligt vol met glasscherven. Spullen op de vensterbank liggen door de woning, een grote klok is beschadigd en diverse planten zijn stuk.