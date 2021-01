Auto rijdt huis binnen in Tynaarlo, politie zoekt bestuurder

Aan het Herenven in Tynaarlo is aan het begin van de middag een auto een woning binnengereden.

Het huis raakte daarbij zwaar beschadigd aan de voorgevel. Het is nog onbekend hoe of waarom de bestuurder de woning is ingereden, de politie doet daar onderzoek naar. Ook kwamen de brandweer en een ambulance naar de plaats van het voorval. Hoeveel mensen in de auto zaten, is niet bekend.

Omstanders vertellen dat de bewoners tijdig zichzelf in veiligheid konden brengen. De automobilist is niet bij de auto gebleven, de politie is in de omgeving aan het zoeken naar de bestuurder.