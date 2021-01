Krappe woningmarkt en hoge toestroom: gemeenten kunnen statushouders niet kwijt

Het lukt de gemeente Midden-Drenthe maar mondjesmaat om statushouders van een geschikte woning te voorzien. In 2020 begon de gemeente met een achterstand van 17 en die is opgelopen naar 24 statushouders.

Wethouder Dennis Bouwman legt uit: "We hebben natuurlijk meer mensen die gehuisvest moeten worden in een sociale huurwoning. Niet alleen statushouders, ook mensen die op de wachtlijst staan met urgentie. Die moeten allemaal geplaatst worden. De afspraak is dat als je je taakstelling niet haalt, dat je dat het jaar erna moet inhalen. Maar in ons geval is dat best wel veel."

Rol COA

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt en dus statushouder (ook wel vergunninghouder genoemd) is, koppelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de statushouder aan een gemeente. Dat gebeurt op basis van een zogeheten klantprofiel: daarin staan zaken als opleiding, werkervaring en ambitie. Waar iemand in Nederland wordt geplaatst, hangt af van dat profiel. De gekozen gemeente biedt - via een woningbouwcorporatie - een huis of kamer aan. De statushouder mag dan niet weigeren.

Dat de achterstand bij gemeenten oploopt heeft volgens het COA te maken met de weggewerkte achtstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND bepaalt wie een verblijfsvergunning krijgt. Bij de dienst is het afgelopen jaar een grote inhaalslag gemaakt. Daardoor moeten er komend jaar veel meer statushouders geplaatst worden. In 2021 is het aantal twee keer zo hoog als afgelopen jaar. Daar komt de achterstand die de gemeenten al hadden nog eens bij.

Statushouders zijn veelal alleenstaanden of juist grote gezinnen. "De woningmarkt is al complex en wij hebben dan nog eens groepen die daar lastiger op aansluiten", zegt Stephan van der Meij, teamleider plaatsing asielzoekers bij het COA. "We proberen die pijn te spreiden over gemeentes, zodat ieder zijn aandeel heeft."

Woningbouwcorporaties zoeken matches

Ook binnen gemeenten is aandacht voor spreiding. Woningbouwcorporaties doen dat en helpen gemeenten aan geschikte woonruimte voor de statushouders. Het matchen kost tijd. "De gezinsgrootte kan een uitdaging zijn, omdat onze gezinswoningen vaak drie slaapkamers hebben. Dat maakt het lastiger om te voorzien in woningen voor grote gezinnen. We zoeken een woning die zo goed mogelijk past bij de woonwensen van deze meneer of mevrouw", schrijft woningbouwcorporatie Woonservice. Daarbij richt de gemeente Midden-Drenthe zich voornamelijk op gezinnen.

Volle asielzoekerscentra

Van der Meij van het COA ziet de druk op de woningmarkt steeds verder toenemen, omdat gemeenten ook sociale huurwoningen moeten bieden aan andere kwetsbare groepen. "Maar het blijft een wettelijke taakstelling. Gemeenten moeten aan die plicht voldoen", wijst hij op de regeling waarbij gemeenten jaarlijks een bepaald aantal statushouders moeten huisvesten. "Er wordt daarom schoorvoetend gezocht naar alternatieve vormen van huisvesting." Tijdelijke tussenopvang bijvoorbeeld. Op die manier komen er plekken vrij in de overvolle asielzoekerscentra, voor nieuwe vluchtelingen.

In de gemeente Midden-Drenthe zijn ze ook bezig met die creatievere vormen van huisvesting. Zo werd er voor alleenstaanden ruimte gemaakt in de Stefanuskerk in Westerbork. Dat project was volgens de wethouder niet geslaagd omdat deze statushouders moeilijk konden aarden in het dorp. De gemeente zoekt nu andere opties.

Twee keer langer wachten dan de afspraak

De huidige aanpak met de taakstelling is in 2012 met gemeenten afgesproken. Van der Meij: "Idealiter wil je een vergunninghouder binnen 3,5 maand na vergunningverlening kunnen huisvesten. Dat halen we niet, we zitten nu op vijf tot zes maanden. Dat is dus ruwweg twee keer langer dan de bedoeling is."

Het COA is er dus alles aan gelegen om goede koppelingen te maken tussen gemeenten en vergunninghouders. Want dan komen er plaatsen vrij in de asielzoekerscentra. Maar wat zeg je tegen een Nederlands gezin dat al jaren wacht op een huurwoning en ziet dat nieuwkomers wel aanspraak maken op die plek? "Je moet oppassen dat je niet zegt: vergunninghouders veroorzaken woningnood", stelt Van der Meij heel duidelijk. "Er is altijd al een enorme vraag naar sociale huurwoningen, daar komt deze groep nog bij. In dit jaar met een verhoogde vraag. Maar die piek is een uitzondering op de regel", doelt hij op de weggewerkte IND-achterstanden.

Volgens wethouder Dennis Bouwman van Midden-Drenthe is het belangrijk dat gemeenten en woningbouwcorporaties op tijd weten waar ze aan toe zijn. "Het moet dan niet zo zijn dat we ineens twee keer zoveel woningen moeten vinden, want die woningen zijn er niet. Ook bouw je geen woningen in een half jaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe het er op lange termijn uitziet."

Die toezeggingen doen is volgens Van der Meij lastig. "Normaal kun je zeggen dat die taakstelling een beperkte invloed heeft op de woningvraag. Alleen moet bij gemeenten de urgentie weer even duidelijk worden. We moeten in een vroeg stadium om tafel." Eerder aantallen woningzoekenden doorgeven is volgens de COA-bestuurder geen optie: "Verder dan een half jaar vooruitkijken met een betrouwbaar cijfer lukt eigenlijk niet. Aantallen in asielinstroom kunnen best veel bewegen."

