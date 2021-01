TT Festival dat uiteindelijk alleen online was kostte half miljoen

Er was vorig jaar geen TT Festival in Assen met muziek en motorspektakel in de stad, maar toch kostte de voorbereiding een half miljoen euro. Dat geld is gebruikt voor voorbereidingskosten, maar corona gooide uiteindelijk roet in het eten.

Dat blijkt uit een voorlopige financiële verantwoording van de Stichting TT Week Assen aan de gemeente Assen. De totale begroting van het feest, inclusief muziekoptredens van de horeca, ging uit van ruim 1 miljoen euro, zegt directeur Sander ten Bosch van de stichting. De gemeente Assen gaf 5 ton subsidie, van de provincie Drenthe kwam 1 ton.

Op papier startklaar

Dat de helft ervan aan kosten is opgemaakt, zonder groot feest in de stad, is volgens directeur Ten Bosch heel simpel te verklaren. "Op papier stond het festival gewoon startklaar. We hadden alles voorbereid, waren inkoopverplichtingen aangegaan, hebben productiekosten gemaakt en de vergunningen waren geregeld. Alles was rond. Maar we wisten toen niet wat we nu weten, namelijk dat door corona het evenement uiteindelijk toch niet kon doorgaan. Tot het laatste moment hadden we nog hoop een fysiek festival te kunnen organiseren. Maar helaas."

Online-editie met 20.000 bezoekers

Uiteindelijk werd het TT Festival 2020 een online-editie, met onder meer muziekstreams en de activiteit '4 TT Festival in eigen tuin'. "Het was een noodgreep, om toch iets te organiseren en het jaarlijkse TT-gevoel bij de mensen thuis te brengen. En we hebben met 20.000 online-bezoekers meer mensen weten te bereiken dan gedacht", zegt Ten Bosch.

De festivaldirecteur wil verder niet al te lang bij de financiële afwikkeling van het afgelopen jaar blijven stilstaan. Ook al was 2020 het eerste jaar dat het festival op eigen benen stond; namelijk niet langer onder de vlag van de gemeente Assen, maar onder verantwoordelijkheid van de nieuwe stichting TT Week Assen.

Focus op komende festival

De focus van Ten Bosch en de zijnen is alweer gericht op de editie van komende zomer, waarbij alles door de coronacrisis nog altijd onzeker is, en waarvoor nu vier verschillende scenario's voorbereid worden. Want corona kan ook dit jaar weer spelbreker zijn, en daar wil de festivalorganisatie dan flexibel op kunnen inspelen.

"Maar terugkijkend op 2020, het is wat het is", verzucht Ten Bosch. "We moesten vorig jaar tot het laatste moment door met organiseren. De situatie veranderde constant, met de zomer op komst leek het beter te worden, en het kon niet zo zijn dat we er niet klaar voor zouden zijn, als het festival wel op reguliere wijze kon doorgaan."

Van de 500.000 euro gemeentelijke subsidie, stort de stichting TT Week Assen bijna ruim 87.000 euro terug aan de gemeente Assen. De provincie krijgt ruim 18.000 euro terug.

