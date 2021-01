Ook Statenvragen CDA Overijssel over scheepvaartstremming Coevorden

Het CDA heeft net als de PVV Statenvragen gesteld aan vervoersgedeputeerde Bert Boerman. Ook voor het CDA is een uitzending van RTV Drenthe over de stremming de aanleiding om in de pen te klimmen.

Op dit moment wordt er door de provincie Overijssel gewerkt aan de brug en sluis De Haandrik. Die werkzaamheden duren nog tot februari. Daarna worden de Coevordersluis en de burg een paar honderd meter verderop aangepakt. Volgens de schippers zijn ze over die laatste stremming van begin maart tot half april helemaal niet geïnformeerd. Pas in januari ontdekten ze het.

Is er overleg geweest?

CDA'er Bart van Moorsel vraagt of het klopt dat zijn provincie pas in januari de nieuwe stremming heeft aangekondigd en of daar overleg over is geweest met vertegenwoordigers van de beroepsbinnenvaart zoals de Algemene Schippers Vereniging (ASV).

Ook wil Van Moorsel weten of er vooraf door de provincie een inschatting is gemaakt van de schade die de schippers kunnen lijden door de stremming. En of er inmiddels schadeclaims op het provinciehuis in Zwolle zijn binnengekomen.

De CDA-fractie vraagt zich net als de binnenvaartschippers en bedrijven aan het water in Coevorden af waarom er eerst maanden aan de ene sluis en brug wordt gewerkt en daarna aan de andere sluis en brug. Had dat niet tegelijkertijd gekund? En heeft u alternatieven overwogen, vraagt Moorman aan Boerman.

Tussentijdse bediening

De provincie zegt met een aantal handmatige brug- en sluisbedieningen tussen de werkzaamheden door de schepen en bedrijven voldoende tegemoet te zijn gekomen. Die tussentijdse bedieningen zijn om de twee weken een paar uur. "Onwerkbaar", zeggen de schippers.

Schippersechtpaar Kuipers ligt al weken voor de loswal van Wemeijer Zand en Grint in Coevorden. Schippersechtpaar Bos probeert met de Athena wel heen en weer te varen, maar komt door de beperkte doorvaartmogelijkheden vaak stil te liggen. Ze liggen nu alweer meer dan een week vast in Gramsbergen met een volgeladen grintschip. Ze varen eigenlijk meer niet dan wel.

De Athena van Jonge en Ria Bos ligt al meer dan een week vast (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

