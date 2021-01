Drie jaar cel voor kozijnenboer die brand stichtte bij klanten

De 44-jarige kozijnenboer uit Klijndijk, die vorig jaar juni het huis van klanten in Valthe in brand stak, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij het getroffen gezin ruim 12.000 euro betalen.

Behalve die straf moet de man ook begeleid worden door de reclassering en zich laten behandelen, vindt de rechtbank. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en is drankverslaafd.

Hij is door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en daar hield de rechtbank in haar straf meer rekening mee dan het Openbaar Ministerie twee weken terug deed in de eis. Die bedroeg vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Geldproblemen

In de zomer van 2019 gaf het gezin de man uit Klijndijk opdracht om kunststofkozijnen te plaatsen in hun huis in Valthe. Hij kreeg als aanbetaling 7.000 euro, zodat hij de kozijnen kon bestellen. Maar dat deed de man nooit. Hij had geldproblemen en gaf het geld stiekem aan andere dingen uit.

Naar zijn klanten toe stapelde hij leugen op leugen om uitstel te krijgen voor het plaatsen van de kozijnen. Op 20 juni vorig jaar zou het gebeuren, maar ondertussen had de man toen nog steeds niet de kunststofkozijnen besteld. Wel haalde hij de oude kozijnen alvast uit de woning.

'Bewoners niet gewaarschuwd'

Tijdens de rechtszaak verklaarde hij dat hij plan bedacht om een klein brandje te stichten om opnieuw uitstel te krijgen. In de nacht voor de dag dat hij de kozijnen zou plaatsen, reed hij met een jerrycan benzine naar Valthe. De achterdeur van het huis was niet op slot en binnen sprenkelde hij de benzine in de keuken en bijkeuken en stak de brandstof aan.

Dat deed hij volgens de rechtbank, terwijl hij wist dat boven in ieder geval de zoon van het gezin lag te slapen. Maar ook zijn ouders waren thuis. De man liep zelf brandwonden op. "Hij vluchtte halsoverkop. Terwijl hij aan den lijve heeft ondervonden hoe levensgevaarlijk brand kan zijn, heeft hij toch de bewoners niet gewaarschuwd", aldus de rechtbank.

"Er was een zeer reële kans dat de bewoners als gevolg van deze brand om het leven zouden komen. Hij heeft de levens en bezittingen van de slachtoffers volstrekt ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen belang."

'Mentaal onderuitgehaald'

Het lukte het gezin om op tijd naar buiten te komen. Een deel van het huis stond toen al vol van rook en de zoon en zijn ouders hebben gevreesd voor hun leven, vertelden ze emotioneel tijdens de zitting twee weken terug. De moeder en haar zoon hebben psychische hulp. "Ik ben mentaal onderuitgehaald", zei de zoon, die het 'bizar' noemde wat de man had gedaan, terwijl ze vertrouwen in hem hadden.

De kozijnenboer zit sinds afgelopen zomer vast. Na zijn celstraf moet hij zich laten behandelen. Hij moet dan ook hulp krijgen om zijn geldproblemen op te lossen, bepaalde de rechtbank.

