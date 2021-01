Aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen daalt

In Drenthe zijn er vorig jaar 1.448 nieuwbouwwoningen bijgebouwd. Ter vergelijking, in de stad Den Haag kwamen er dat jaar ruim 2.800 nieuwbouwwoningen bij.

In de gemeenten Meppel, Hoogeveen en Emmen werden in 2020 meer huizen gebouwd dan in 2019. In de rest van de gemeenten is het aantal huizen dat erbij kwam gedaald. Dat beeld is ook landelijk gezien herkenbaar.

De cijfers over afgelopen jaar zijn nog voorlopig. In mei publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek de definitieve cijfers. Het aantal nieuwbouwwoningen komt dan waarschijnlijk iets hoger uit, omdat het CBS 'nagekomen respons' dan heeft verwerkt. In de voorlopige cijfers staat bijvoorbeeld dat er in de gemeente Westerveld geen nieuwbouwhuizen zijn opgeleverd, terwijl dat wel het geval is. De huizen op de foto boven dit artikel zijn namelijk afgelopen jaar in die gemeente opgeleverd.

Op onderstaande kaart kun je per gemeente zien hoeveel huizen er de afgelopen jaren zijn opgeleverd. Klik op de gemeente voor meer informatie:

Landelijk

Vorig jaar werden ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er zo'n tweeduizend minder dan in 2019, al ligt het aantal alsnog flink hoger dan in de eerste helft van de jaren tien. Dat meldt het CBS vandaag.

Tussen 2000 en 2009 werden overigens veel meer nieuwbouwwoningen gerealiseerd, gemiddeld zo'n 76.000 per jaar, maar in de crisisjaren stortte die markt in. Op het dieptepunt in 2014 werden slechts 45.000 nieuwe huizen opgeleverd.

Stikstof

Het statistiekbureau noemt geen oorzaak voor de daling in 2020. Vorig jaar concludeerden het economisch bureau van ABN Amro en de Rijksuniversiteit Groningen dat de nieuwbouw in 2019 stokte als gevolg van de stikstofmaatregelen van het kabinet. Daardoor kon in veel gemeenten minder worden bijgebouwd. Met name in steden en dorpen rondom natuurgebieden stonden minder huizen in stijgers.

Daarnaast spelen 'lange procedures rond de vergunningaanvraag en de sterk gestegen bouwkosten' volgens de onderzoekers een rol. Naar de invloed van de stikstofregels op de huidige woningbouw is nog geen onderzoek gedaan.