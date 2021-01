Stop Gaswinning Marsdijk Nu wil dat SodM nieuwe gasput sluit

Het gaat om de zogeheten put Vries-10 in het bestaande gasveld Vries-Zuid. De nieuwe put werd in 2015 geboord, en ligt vlak bij woonwijk Marsdijk aan de noordkant van Assen. De NAM kreeg in 2016 officieel toestemming van het ministerie van Economische Zaken (EZK) om uit de nieuwe put verder te gaan met gaswinning uit het veld.

Put voor laatste gas

De NAM mocht de nieuwe put gebruiken, omdat ze in Vries-Zuid al tien jaar gas winnen en er nog een goedgekeurd winningsplan lag. De put bij Marsdijk was nodig, om ook het laatste restant gas uit het veld te winnen. De oude gasput voldeed niet meer, daarvoor was te veel waterproductie nodig en dat was volgens de NAM niet efficiënt.

Ondertussen was de NAM bezig met een procedure bij het ministerie van EZK voor een geactualiseerd winningsplan Westerveld, met nieuwe productiehoeveelheden voor gaswinning in de regio. Dat plan gaat uit van het leeghalen van elf kleine bestaande gasvelden, waaronder ook Vries-Zuid. Al tientallen jaren wordt in de regio rond Assen gas gewonnen, maar de NAM wil daaruit de komende tien jaar het laatste gas halen.

Put 10 niet in oude gaswinningsplan

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu heeft nu 'een haakje gevonden', zo zegt voorzitter Gerrit Eerland, om alsnog bij de SodM onmiddellijke sluiting te vragen van de put bij Marsdijk. "Er is in december een tussenvonnis door de Raad van State geweest over het nieuwe winningsplan Westerveld. Daarin staat dat gasputten voortaan alleen aangeboord mogen worden, als de exacte locatie van tevoren duidelijk is aangegeven in een winningsplan.

Dat is destijds met put 10 in Vries-Zuid niet gebeurd, die put stond niet in het oorspronkelijke plan. En dus is dat voor ons reden om met terugwerkende kracht te vragen om stopzetting en sluiting. Met de regels van nu, had die put toen niet geboord en in gebruik genomen mogen worden", stelt Eerland.

Laatste strohalm

Hoewel het destijds, in 2016, niet als voorwaarde werd gesteld, zo erkent ook Eerland, wil de werkgroep toch proberen de gasput te laten sluiten. "Zie het maar als laatste strohalm. We grijpen echt alles aan, om die gaswinning hier zo snel mogelijk te stoppen. Mensen zijn bang voor schade, de onrust groeit, en er mist altijd nog een goede schaderegeling bij de kleine gasvelden. Vandaar onze poging", aldus Eerland.

Ondertussen doet de werkgroep er alles aan om het winningsplan Westerveld, waarbij elf bestaande gasvelden worden leeggepompt, tegen te houden. Zo zijn de vijf gemeenteraden van Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo gevraagd een motie aan te nemen, om nog eens een signaal in Den Haag af te geven, dat gaswinning in kleine velden moet stoppen.

Motie

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft deze week die motie al aangenomen. De andere gemeenten moeten nog beslissen. Eerland hoopt met zijn werkgroep in de tussentijd zoveel mogelijk reuring te veroorzaken, om zo haar doel te bereiken: geen gaswinning meer in kleine velden. "Burgers en lokale overheden vinden dat het gewoon moet stoppen, het is hier genoeg geweest met de gaswinning. Mensen zijn er helemaal klaar mee."

Bij de Raad van State loopt nog een procedure tegen het gaswinningsplan in Noord-Drenthe. Daarbij is het ministerie van Economische Zaken eind vorig jaar in een tussenvonnis op de vingers getikt. De risico's voor burgers in dichtbevolkte gebieden zijn onvoldoende onderzocht. Ook moet het ministerie aangeven hoe het de risico's zoveel mogelijk inperkt. Er is vier maanden tijd gegeven om de fouten te herstellen.

