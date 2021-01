Cel voor bedreigen ex-vriendin, zoontje en ex-schoonouders

Voor het bedreigen van zijn ex, hun zoontje en haar ouders uit Zuidlaren, moet een 35-jarige man uit Groningen de cel in. De rechtbank in Assen veroordeelde hem vanmiddag tot tien maanden waarvan vijf voorwaardelijk.

Omdat de man in een proeftijd zat toen hij de misdrijven pleegde, komen er nog twee maanden onvoorwaardelijke celstraf bij.

Tussen oktober 2019 en eind augustus vorig jaar uitte hij de dreigementen via zijn status op WhatsApp. Hij veranderde regelmatig de teksten die erop stond en richtte ze telkens aan zijn ex, haar ouders en betrok ook hun jonge zoontje erbij.

Boos over alimentatie

De officier van justitie hield het tijdens de rechtszaak twee weken terug op teksten 'waar de honden geen brood van lusten'. Het begon toen zijn ex-vriendin al een hele tijd hem weg was. De man, die eerder was veroordeeld voor huiselijk geweld en stalking van de vrouw, mocht zijn zoontje niet meer zien.

Dat kon hij moeilijk verkroppen, net als dat hij 250 euro alimentatie per maand moest betalen. In zijn WhatsApp-statussen dreigde hij zijn ex en hun zoontje om het leven te brengen en ook haar ouders wat aan te doen. Ook maakte hij zijn ex-schoonvader uit voor pedofiel. De teksten waren voor iedereen in zijn contactenlijst zichtbaar.

Nieuwe dreigementen

Nadat hij in maart vorig jaar was opgepakt en ook weer vrijgelaten, begon hij na een tijdje weer opnieuw met dreigen. Hijzelf bekende wel de dreigementen van voor maart, maar zei dat hij daarna niks meer fout gedaan had. Mogelijk was zijn account in die periode gehackt, zij hij tijdens de rechtszaak.

Dat gelooft de rechtbank niet. Omdat de teksten vergelijkbaar waren met de eerdere dreigementen en er geen aanwijzingen zijn dat zijn WhatsApp-account echt gehackt is geweest, vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs is dat de Groninger ook de man achter de dreigementen van vorig jaar zomer is.

De man moet, als hij vrijkomt, worden begeleid door de reclassering. Ook mag de man de komende jaren geen contact opnemen met zijn zoontje, zijn ex en haar ouders.

Lees ook: