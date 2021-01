Vakantie vieren en werken tegelijk kan perfect in Drenthe

De ouders kunnen zo werken en kinderen Lauren en Reinout volgen aan de keukentafel via de laptop online lessen. Hun klasgenoten merken niet eens dat ze in Drenthe zitten. "Ik vind het wel heel leuk om hier te zijn", zegt Lauren. "Vooral dat we na school lekker kunnen mountainbiken in het bos", vult Reinout aan. "Maar ik mis mijn vriendjes en school wel."

Het gezin is op workation. Oftewel werken en vakantie vieren tegelijkertijd. En dat bevalt ze zo goed dat ze hun verblijf al van één naar twee weken hebben verlengd. "De kinderen volgen in de ochtend gewoon hun school via de laptop en na afloop gaan we lekker de Drentse bossen in", zegt vader Alex Ooms. "Dat is ideaal. Zeker nu het een beetje regent. Thuis blijf je dan toch binnen met z'n allen, maar nu ga je veel sneller naar buiten. Je hebt hier de ruimte en Drenthe is prachtig."

(Tekst gaat verder onder de video)

Workation wint aan populariteit

Een betere promotor voor Drenthe vind je wat dat betreft niet. "Ik heb mijn hart hier echt verloren", aldus Ooms. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Het vakantiehuisje van de familie Ooms staat op het park van Puur Exloo. Zij zien de afgelopen tijd meer gezinnen naar het park komen voor zo'n workation. Sinds drie weken bieden ze daarvoor arrangementen aan, waarbij ook de kinderen worden vermaakt.

"Als ze klaar zijn met school hebben wij allerlei activiteiten voor ze, zoals een speurtocht of marshmallows roosteren", legt Anouk Klaver van Puur Exloo uit. "De ouders kunnen dan nog even werken en wij vangen de kinderen op."

Ook de lokale ondernemers hebben er baat bij. "Elk gezin krijgt van ons als welkom een pakketje met streekproducten. We hebben een boodschappenservice van de supermarkt in Exloo en de ontbijtjes worden ook door de plaatselijke bakker verzorgd."

Door corona is de workation flink in opmars gekomen. En dat is niet zo gek, vinden Lauren en Reinout. Zij vermaken zich prima in Exloo. "We hopen wel dat school na volgende week weer opengaat, want we missen het wel", zeggen ze. Maar als ze toch nog wat langer in Exloo moeten blijven, vinden ze dat absoluut geen straf. En hun ouders trouwens ook niet, want als de kinderen op bed liggen, duiken zij lekker de sauna in.

