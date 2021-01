Hoeveel vogels zitten in jouw tuin?

Vorig jaar stond de pimpelmees in de Drentse top drie van meest getelde vogels (Rechten: Mopsgesicht via Pixabay)

Er mag weer geteld worden! Morgen start de jaarlijkse tuinvogeltelling. Meedoen is eenvoudig: tel vrijdag, zaterdag of zondag een half uur lang de vogels die in je tuin of op het balkon zitten. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Met de informatie uit de tellingen bekijken onderzoekers hoe het gaat met verschillende soorten tuinvogels en kunnen de dieren beter geholpen en beschermd worden.

Stijgers en dalers

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek organiseren de tuinvogeltelling sinds 2001. De jaarlijkse tellingen hebben al veel informatie opgeleverd en geven een beeld van de manier waarop vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Zo blijkt het goed te gaan met de grote bonte specht. De laatste paar winters zijn ieder jaar meer grote bonte spechten geteld. Met de merel gaat het wat minder al is het nog steeds de meest talrijke vogel van ons land.

De Drentse top drie bestond afgelopen jaar uit de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Bijna vierduizend deelnemers telden mee, een verdubbeling sinds 2017. Samen telden zij bijna negentigduizend vogels waarvan elfduizend in de gemeente Emmen en bijna negenduizend in de gemeente Midden-Drenthe.

De landelijke top tien van meest getelde vogels wisselt door de jaren heen maar sinds 2001 staat de huismus ieder jaar op nummer een en de koolmees op nummer twee. De pimpelmees heeft zich van een tiende plek in 2001 weten op te werken naar een derde plek afgelopen jaar. De spreeuw is gezakt van een derde plaats in 2001 naar een tiende plaats in 2015, sinds 2018 komt de vogel niet meer voor in de top tien.

Meetellen

Om de telling in goede banen te leiden heeft de Vogelbescherming een paar aanwijzingen opgesteld. Het is belangrijk dat je alle waarnemingen in je tuin of op het balkon noteert, maar dat je ze niet bij elkaar optelt want dan tel je misschien een vogel dubbel. Dus: zie je eerst twee pimpelmezen en later nog eens vijf pimpelmezen, geef dan vijf pimpelmezen door. Het doorgeven van de tellingen kan via de website van de tuinvogeltelling.

Zit je voederplank vol met vogels? Maak dan een foto met je smartphone en tel het aantal nog eens rustig na. 's Ochtends zijn de vogels het meest actief, dat is dus een goed moment om een half uurtje te tellen. Je hoeft overigens geen onderscheid te maken tussen mannetjes en vrouwtjes.

Burgerwetenschap

De tuintelling is een burgerwetenschap - of citizen science - project. In zo'n project wordt wetenschappelijk onderzoek deels door vrijwilligers uitgevoerd. Vaak ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens. Het gaat om het tellen van planten en dieren in de tuin.

Naast tuinvogels kun je ook vlinders, bijen, kikkers, egels, mollen en spinnen tellen. Wil je meedoen met een van de tuintellingen? Kijk voor meer informatie op de website van Jaarrond Tuintelling.

Tuinvogelquiz

Om alvast in de stemming te komen: maak de tuinvogelquiz ( https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/quiz-hoe-goed-ken-jij-de-vogels-in-de-tuin/ ) van ROEG!

Lees ook: