Nieuwe school Roden dichtbij: Tekeningen zijn klaar

De gemeente Noordenveld heeft de plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw van KC de Marke in Roden. In het nieuw te bouwen gebouw komen onder andere OBS de Marke en kinderopvang Kidscasa te zitten.

Aankomende dinsdagavond kunnen bewoners van de gemeente Noordenveld online de plannen bekijken en reageren op de schetsen van de architect.

'Veilig naar school'

José Wolters, directeur van OBS de Marke, is heel blij met de schetsen die de architect tot nu toe gemaakt heeft. "Ik vind het echt een mooi plan, de architect heeft goed naar onze wensen geluisterd. Het wordt weer een plek waar kinderen veilig naar school kunnen", vertelt Wolters.

Dat goede nieuws is meer dan welkom nadat leerlingen van OBS de Marke sinds begin 2019 les krijgen in noodlokalen. Het oude schoolgebouw aan de Molenweg moest namelijk per direct dicht omdat de vloer was aangetast door roest. Bij te intensief gebruik van de vloer zou die kunnen verzakken en dus nam de gemeente het zekere voor het onzekere.

Verkeer

Omwonenden kunnen aankomende dinsdagavond via Teams vragen stellen aan de architect over de plannen die nu op tafel liggen. Daarna gaat de architect verder met het definitieve ontwerp. "Waar we nu vooral nog naar kijken is de veiligheid rondom de school", vertelt basisschooldirecteur Wolters. KC de Marke komt net als de oude basisschool aan de Molenweg, maar omdat nu alles opnieuw opgebouwd wordt pakken ze het groots aan.

Verkeersveiligheid rondom de school was volgens Wolters vroeger ook al een aandachtspunt: "We komen straks op een grote kavel te zitten, we denken erover om auto's straks deels te laten parkeren op die kavel. Ook zijn we aan het kijken om de auto's en fietspaden gescheiden te houden zodat iedereen veilig naar school kan."

Vooruitgang

Als alles meezit is KC de Marke in de zomer van 2022 klaar en dat voelt voor Wolters als licht aan het einde van de tunnel. "In het verleden heb ik mij wel eens zorgen gemaakt over het proces, omdat er steeds vertraging was. Dan weer zaten er vleermuizen, dan was er weer de stikstofproblematiek waardoor we niet mochten bouwen. Maar zoals het nu gaat ziet het er goed uit", aldus een opgeluchte directeur.

Geïnteresseerden voor de online informatieavond kunnen zich via de website van de gemeente Noordenveld aanmelden.

